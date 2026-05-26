Exigencia. Es mayor para deportistas de alta competencia, como Buse. (Foto: Filippo Monteforte/AFP)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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El último sábado, Ignacio Buse marcó un hito en la historia del tenis peruano. A sus 22 años, llegó al puesto 31 en el ranking mundial, tras ganar el ATP500 de Hamburgo, ¿qué implica su logro?

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