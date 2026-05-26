Dicho torneo es uno de los más grandes del globo, en el escalón previo al Grand Slam.

Con la posición 31, Buse ascendió al tercer mejor lugar que ha podido alcanzar un peruano dentro del ranking mundial. Solo lo superan Jaime Yzaga y Pablo Arraya, que llegaron a las ubicaciones 18 y 29, respectivamente, en el mejor momento de su carrera. Luis Horna escaló hasta el 33.

Pero no todo son rosales en el camino de un deportista de circuitos exigentes. La participación en este tipo de competencias de élite no solo demanda un enorme esfuerzo físico y mental, sino también económico.

Así lo manifestó a Gestión Matías Aranguren, gerente general de Banco Falabella Perú, empresa que patrocina al tenista peruano y a otros seis deportistas de las grandes ligas.

“Una de las cosas que nos decía Ignacio, y el resto de los deportistas (a los que patrocina el banco) también, es que existen momentos en los cuales las cosas no le salen, se lesionan...y ser deportista es muy esforzado y también requiere de mucho dinero para poder mantenerse en la élite, porque esos deportistas compiten en la élite y es caro”, expresó el ejecutivo.

“Entonces, el contar con sponsors a ellos les saca un problema de la cabeza o una preocupación”, agregó.

En tal sentido, refirió que Buse buscó con el banco un acuerdo de largo plazo. “Él (Ignacio) decía: yo quiero focalizarme en jugar al tenis y contar con sponsors que confíen en mí por muchos años”, mencionó Aranguren.

El patrocinio entre el banco y el tenista es por tres años y comenzó al inicio del 2026.

Ignacio Buse venció a Tommy Paul y ganó su primer ATP en Hamburgo. (Foto: Getty Images)

Lesiones

Buse obtuvo un inmenso logro el sábado. La última vez que un tenista peruano ganó un título ATP fue en el 2007, cuando Luis Horna se consagró en Viña del Mar. Sin embargo, el trayecto no estuvo exento de dificultades.

“Me acuerdo de que en ese minuto (cuando Banco Falabella y Buse negociaron el patrocinio) él estaba en medio de una lesión y decía: ahora estoy lesionado, yo sé que es parte de mi trabajo. Entonces, los acuerdos de largo plazo me gustan”, comentó el banquero.

De esa forma, la institución financiera está trabajando con los deportistas a los que patrocina de cara al próximo ciclo olímpico, añadió.

El ejecutivo destacó, además, que Buse buscó informarse sobre el banco. “Cuando estábamos en conversaciones con su representante, el pidió conocernos, y quería conocernos como banco, quería entender bien cuál era el desafío (de la empresa)”, relató.

Matías Aranguren, CEO de Banco Falabella Perú. (Foto: Hugo Pérez)

Marca

La idea detrás de auspiciar a deportistas como Buse es reforzar la marca del banco en el largo plazo.

“(Las personas me dicen): están con Buse, o están con Kimberly (García), que salió campeona. Qué bueno que apoyan el deporte”, refirió Aranguren.

Paralelo

El tenista Ignacio Buse ganó más de US$ 480,000 tras coronarse en el ATP500, hasta ahora el mayor logro de su carrera. Matías Aranguren, de Banco Falabella Perú, hizo un paralelo entre el deportista (al que patrocina) y el banco, que ingresó al país en 1997. “Somos un banco joven, y el es joven, con una ambición de crecer, una atención en el esfuerzo; sabemos que las cosas no siempre salen del todo bien”, sostuvo.

El banco apostó por Buse cuando este recién ingresaba al top 120 del ranking ATP. Por ello se podría afirmar que ‘se sacaron la Tinka’.

Los deportistas a los que Banco Falabella patrocina son Kimberly García (marcha atlética), Ignacio Buse, Alexandra Grande (karate), Giuliana Poveda (parabádminton), Mafer Reyes (surf), Hugo Ruiz (ciclismo de pista) y Jesús Castillo (paraatletismo).

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.