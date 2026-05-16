Uno de los principales obstáculos es el seguro de desgravamen, una cobertura obligatoria que los bancos exigen para otorgar préstamos y que suele dejar de ofrecerse desde los 69 años y 360 días, sostuvo Alexander Gustavson, gerente de Vida e Inversión de BL Corredores de Seguros.

Sin este respaldo, el banco suele exigir garantías adicionales, como hipotecar otro inmueble o dejar propiedades para aprobar el préstamo, indicó.

En este contexto, algunos adultos mayores utilizan pólizas de vida vigentes como respaldo financiero a fin de acceder a un préstamo. “El seguro de vida te hace sujeto de crédito”, explicó.

De acuerdo con el especialista, contar con una póliza endosable permite a este segmento ser evaluado por la banca, pues ​reemplaza el desgravamen y evita comprometer el patrimonio familiar.

El desgravamen es uno de los seguros más extendidos en el sistema financiero peruano. Se cobra mensualmente junto a las cuotas de un crédito y su función es cancelar la deuda pendiente si el titular fallece o queda inválido.

Sin embargo, a diferencia de otros productos de vida, no genera ahorro ni devolución de dinero, detalla el especialista.

Por ello, ha crecido el interés por seguros de vida con ahorro o inversión, que permiten acumular un capital mientras brindan cobertura.

“La tendencia es dejar de pagar un seguro a pérdida y optar por uno que además genere rentabilidad”, señaló Gustavson. Bajo este esquema, el cliente puede endosar la póliza al banco y usarla como garantía del préstamo, mientras acumula un fondo de ahorro de largo plazo.

No obstante, advierte que estos productos deben evaluarse cuidadosamente. Aunque ofrecen beneficios adicionales, también pueden implicar costos elevados conforme aumenta la edad del asegurado. Por ello, recomienda comparar coberturas, plazos y condiciones antes de contratarlos.