Sin respaldo, el banco suele exigir garantías adicionales, como hipotecar otro inmueble o dejar propiedades para aprobar el préstamo.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

A medida que las personas envejecen, acceder a un crédito en el sistema financiero se vuelve más complejo. Pese a que muchos adultos mayores mantienen ingresos estables y un buen historial de pagos, las restricciones vinculadas a la edad limitan sus opciones de financiamiento.

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