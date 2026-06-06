6 de junio del 2011. Hace 15 años

HUMALA GANA Y AHORA DEBE DAR CONFIANZA

Conteo rápido de Ipsos Apoyo, CPI y Datum dan triunfador al candidato de Gana Perú. Al 78.46% del conteo oficial, la ONPE da 50.51% a Humala y 49.49% a Keiko. Ollanta se compromete a dar continuidad al crecimiento económico. Los primeros resultados de la ONPE dieron cuenta sobre todo de los votos de Lima y de las capitales de los departamentos. El conteo rápido de Transparencia también dio como ganador a Ollanta Humala, incluyendo los votos del exterior.

6 de junio del 2011. Hace 15 años. Pluspetrol: Resultado no frenará expansión en Camisea.

6 de junio del 2016. Hace 10 años

CONTEO RÁPIDO OTORGA VENTAJA A KUCZYNSKI

Keiko confía en que puede dar vuelta con el voto rural y del extranjero. PPK plantea consenso y dejar enfrentamientos. Fujimorismo ganó en 14 de las 26 regiones. Los resultados ofrecidos ayer por Ipsos y GfK no permiten aún asegurar al ganador de laselecciones. Pedro Pablo Kuczynski recuperó posiciones en los últimos siete días, mientras que Keiko perdió intención de voto. Segunda vuelta: Conteo rápido Ipsos y GfK. Resultado al 51.7.

6 de junio del 2021. Hace 5 años

ESTAFAS MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SERÁN SANCIONADAS CON PRISIÓN DE HASTA 8 AÑOS

Fraudes a través de manipulación de voz, audio e imagen se castigarán con penas máximas un tercio mayores a las previstas hasta ahora, si delincuentes usan esa tecnología. Estafas informáticas, préstamos extorsivos y suplantación de identidad serán penalizados con más severidad, en medio de utilización masiva de la IA.