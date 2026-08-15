La nueva empresa arranca con presencia en 70 países, 22 plantas y alrededor de 9,000 colaboradores. “Estuvimos como un año planeando, que es una parte muy compleja”, señaló la ejecutiva sobre el proceso de separación de las operaciones de Kimberly-Clark.

El antecedente directo está en Brasil. Ambas compañías mantenían una relación comercial de décadas —Suzano era la principal proveedora de pulpa para el negocio de tissue de Kimberly-Clark— y en el 2023 la brasileña compró las operaciones de la multinacional en ese país.

“Miramos que la industria global de higiene está pasando por un cambio muy profundo”, explicó Negrisoli sobre la decisión de replicar el esquema a escala global, combinando la capacidad manufacturera de Suzano con las marcas, la agenda de innovación y conocimiento del consumidor de Kimberly-Clark, con foco en los mercados de mayor crecimiento, como América Latina y Asia. “Queremos crear oportunidades de mercado que no existen hoy, crear experiencias que el consumidor no ve hoy”, agregó.

Marina Negrisoli, presidente de Arbex para América Latina.

Las marcas se quedan, el fabricante cambia: ¿Qué pasará con la marca Kimberly-Clark en Perú?

La marca Arbex fue creada este año y presentada el 1 de julio junto con la compañía. El nombre combina la raíz latina de árbol con la letra X presente ahora en marcas del portafolio como Scott, Kleenex y Suave, explicó la ejecutiva.

Pero se trata de una marca corporativa. En los anaqueles peruanos no habrá cambios visibles. “El empaque es el mismo, el producto es el mismo, la planta donde se hace es la misma y las personas son las mismas. Nuestra estrategia es garantizar la continuidad”, afirmó Negrisoli. El único ajuste está en la parte posterior del empaque, en el espacio donde se consigna el fabricante, que pasará a llevar el nombre de la nueva compañía.

Los plazos para ese cambio varían por país —entre tres, seis y nueve meses, según la regulación de cada mercado— y la ejecutiva indicó que confirmará más adelante el calendario específico para el Perú.

La estrategia de la compañía apunta a mantener e invertir más en las marcas existentes antes que a introducir otras del portafolio global. Andrex, Hakle o Scottex, presentes en otras regiones, no figuran en los planes de corto plazo para el mercado peruano. “Tendríamos que invertir mucho dinero para crear en el consumidor, por ejemplo, la cercanía con Andrex en Perú”, explicó Negrisoli, quien añadió que primero buscarán aprovechar al máximo la capacidad de cada marca en cada país.

En 2025 se anunció un joint-venture de US$ 3.4 billones entre Suzano, el mayor proveedor de pulpa del mundo, y Kimberly-Clark Corporation, líder mundial en bienes de consumo y cuidado personal.

Arbex apunta al segmento intermedio en Perú, ¿nuevos lanzamientos?

Arbex divide el mercado de tissue en tres grandes segmentos: best (productos premium, de mayor innovación y precio), better (alta calidad con empaques diferenciados) y good (la propuesta de valor de entrada). En el Perú, la compañía no tiene el mismo posicionamiento en los tres.

“Perú es uno de nuestros focos dentro de Latinoamérica”, señaló la ejecutiva, que describió al país como un mercado con espacio para mayor penetración y abierto a la innovación.

“Nos gustaría crecer más en la categoría better, porque para esta categoría, que es la mayoría del mercado, no tenemos todos los productos”, precisó. La compañía prepara lanzamientos y trabaja una agenda de innovación que también busca mejorar su participación en el segmento best, principalmente en papeles higiénicos y papel toalla.

Los cambios pasarían por formatos y empaques de menor tamaño, con un desembolso más bajo para el consumidor. “No es solamente una cuestión de calidad, es una cuestión de posicionamiento de marca, de canales”, indicó. “Hay quien quiere cuatro hojas y está listo a pagar un poco más, y hay otros que quieren dos hojas porque quieren pagar menos precio”. En el segmento de entrada, la compañía trabaja propuestas como Scott Basic.

Las marcas principales de Arbex en el mercado local son Scott, Suave y Kleenex.

Arbex y el frente de las marcas blancas y los importados

La expansión de las marcas propias de los supermercados es uno de los retos que la empresa identifica en toda la industria de consumo. “Muchas de las empresas de consumo no invirtieron, no crearon mucho producto para el segmento good, que es el de valor de entrada. Ahí es donde competimos con las marcas blancas”, explicó Negrisoli, y precisó que varios mercados en desarrollo crecen más rápido en ese tramo.

En el canal profesional e institucional, la presión llega por otro lado. “Hay competidores que importan productos más baratos que los producidos (a nivel local)”, dijo. La respuesta, según la ejecutiva, pasa por revisar el esquema de distribuidores en regiones y diseñar programas diferenciados por cadena.

Es, además, una particularidad del mercado local. “Perú es un mercado único en términos de cómo se hace la división entre las grandes cadenas y las bodegas, que son más pequeñas”, agregó, lo que obliga a la compañía a llegar de manera distinta a cada segmento.

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Los planes de Arbex en planta de Puente Piedra: mantenimiento antes que expansión

“Hoy tenemos una agenda fuerte de mantenimiento para Puente Piedra, porque necesitamos tener la planta en su mejor potencial posible”, señaló la ejecutiva sobre el molino (planta) de Lima. “Hoy no hablamos de expansión de capacidad, pero es algo que podemos mirar después”, añadió, junto con proyectos de automatización orientados a reducir fallas y problemas de calidad. “La eficiencia operativa es una palanca fundamental de competitividad”, aseveró.

Esa decisión no es aislada: los recursos de Arbex global se asignan según la competitividad de cada región. “Si tenemos mayor competitividad en Latinoamérica, vamos a atraer las inversiones de Arbex global para aquí (incluido Perú). Si tenemos peores oportunidades, los recursos van a otra región”, advirtió. La región tiene hoy, dijo, una competitividad “mediana”, difícil de comparar, por ejemplo, con Europa, donde los precios de venta son considerablemente más altos.

El otro factor de presión es la competencia asiática. “No solamente en nuestra industria, en muchas industrias hay productos de China que llegan a la costa del Pacífico de América del Sur y son muy competitivos”, indicó, lo que obliga a trabajar en paralelo la innovación y la eficiencia operativa.

La empresa tiene una agenda fuerte de mantenimiento para su planta en Puente Piedra, porque lo necesitan tener en su mejor potencial.

La mirada positiva de Arbex para el cierre del año en Perú

“Este año tenemos una mirada positiva de Perú”, afirmó Negrisoli, quien sustentó esa lectura en el contexto económico, los productos nuevos y los proyectos en la planta local. El consumo del sector, precisó, se mueve al ritmo del ingreso disponible de las personas, por lo que la inflación, el tipo de cambio y la política pesan directamente en las ventas.

Sobre el escenario político, la ejecutiva sostuvo que la propuesta del nuevo gobierno “parece muy atractiva para el mundo corporativo” por el énfasis en la reducción de burocracia, y consideró que el país podría recuperar potencial para atraer inversiones y exportaciones.

De cara al cierre del año y al 2027, resumió las prioridades regionales: “Garantizar la continuidad de la cercanía con los consumidores, la fuerza de las marcas y la agenda potente de innovación, mientras hacemos todo el esfuerzo de competitividad y de revisión de procesos operativos”. A ello se suma el desarrollo de talento en la región, que considera exportadora de perfiles para otras geografías del grupo.