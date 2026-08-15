Arbex inició operaciones el 1 de julio del 2026 y mantiene en el Perú el portafolio de marcas de Kimberly-Clark, entre ellas Scott y Kleenex. (Foto: Arbex)
Arbex inició operaciones el 1 de julio del 2026 y mantiene en el Perú el portafolio de marcas de Kimberly-Clark, entre ellas Scott y Kleenex. (Foto: Arbex)
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Edgar Velito
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Con una valorización cercana a US$ 3,400 millones, Arbex —la compañía nacida del joint venture entre la brasileña Suzano y la estadounidense Kimberly-Clark— inició operaciones el 1 de julio de este año y asumió el negocio de tissue (papel tisú) y cuidado personal que la multinacional tenía en el Perú. La operación fue anunciada en junio del 2025, pero recién se concretó tras obtener las aprobaciones antimonopolio en Europa y otros mercados. Suzano desembolsó US$ 1,700 millones por el 51% de las acciones, según detalló a Gestión Marina Negrisoli, presidente de Arbex para América Latina.

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