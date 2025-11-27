La categoría de cuidado personal se mantiene entre las más relevantes dentro del consumo masivo a nivel global, con la participación de gigantes internacionales como Colgate-Palmolive, Unilever y Procter & Gamble. Sin embargo, pese a que recientemente NielsenIQ (NIQ) reportó una desaceleración en el crecimiento de este segmento en el mercado peruano, Gestión ha identificado movimientos estratégicos en materia de propiedad intelectual que podrían anticipar la llegada de nuevas marcas al país.

Entre el 3 y el 5 de noviembre, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó 456 nuevas solicitudes de registro de marcas vinculadas con productos de consumo, destacando la presentación de la firma suiza Gaba International AG, que ha iniciado el proceso para proteger la marca Elmex en las clases 3 y 21. Estas categorías incluyen productos de cuidado personal como pasta dental no medicada, enjuague bucal no medicado y cepillos de dientes.

Reconocida por su especialización en higiene bucal, Gaba International forma parte del grupo Colgate-Palmolive desde 2004, año en que el conglomerado estadounidense incorporó a su portafolio las marcas Elmex, Aronal y Meridol, manteniéndolas como unidades operativas dentro de su estructura global. El portafolio de Elmex se caracteriza por una oferta enfocada en la protección diaria y la salud bucal integral, con productos de alto posicionamiento en el segmento de higiene especializada.

Logo de Elmex. (Fuente: Indecopi).

Pese a su sólida presencia internacional, Elmex no figura actualmente dentro del portafolio local de Colgate-Palmolive Perú, lo que sugiere que este movimiento ante Indecopi podría responder a una estrategia preventiva de protección de marca o, eventualmente, a los primeros pasos hacia una posible expansión comercial en el mercado peruano en el mediano plazo.

Gaba International es reconocida en el segmento de higiene bucal, pero desde 2004 tanto Gaba como sus marcas —incluidas Elmex, Aronal y Meridol— forman parte del grupo Colgate‑Palmolive. (Fuente: Elmex).

Gigante japonés toma contacto con el mercado peruano

En el referido periodo, la japonesa Uni-Charm Corporation, especializada en productos de higiene y cuidado personal, inició el registro de sus marcas Lifree y MamyPoko en la clase 5 de Indecopi, correspondiente a toallas sanitarias. Con este movimiento, la compañía amplía la protección de la imagen de dos de sus principales líneas globales, orientadas al cuidado femenino y al segmento de incontinencia y bienestar.

Fundada en 1961 y con sede en Tokio, Uni-Charm es una de las líderes mundiales en productos de higiene para bebés, mujeres y adultos mayores, además de artículos de limpieza y productos para mascotas. La empresa cuenta con más de 16,000 empleados, además de una red de cerca de 40 plantas de producción en Asia y otras regiones, lo que le permite operar en más de 80 países.

Logo de Lifree. (Fuente: Indecopi).

Si bien no posee operaciones directas en Perú, la inscripción de sus marcas sugiere un interés creciente por consolidar su presencia comercial en América Latina. Sus productos ya se distribuyen en mercados vecinos, y el registro local de Lifree y MamyPoko podría anticipar una expansión más estructurada de su portafolio de cuidado personal en el país.

Logo de MamtyPoko. (Fuente: Indecopi).

Marca argentina emergente de cuidado de la piel explora el mercado peruano

Desde Argentina, Laboratorio Cuenca S.A. ha iniciado el proceso de registro de su marca VN ante el Indecopi, con solicitudes en las clases 3 y 5, que abarcan productos de cuidado de la piel, higiene personal y protección sanitaria. Entre los artículos incluidos, destacan cremas y emulsiones corporales, protectores y bronceadores solares, jabones líquidos, agua micelar, desinfectantes y repelentes de uso doméstico, además de preparaciones destinadas al control de insectos.

Con esta gestión, Laboratorio Cuenca, fundado en 1981, se suma al grupo de compañías regionales que comienzan a explorar el potencial del mercado peruano de cuidado personal. Sus productos bajo la marca VN —que incluyen cremas corporales, protectores solares, geles faciales y fórmulas veganas libres de parabenos— ya están disponibles en el mercado argentino y reflejan una apuesta por segmentos de mayor valor agregado.

Logo de VN. (Fuente: Indecopi).

Así, VN no solo representa una extensión natural del portafolio de la compañía, sino también una plataforma estratégica de crecimiento e internacionalización, como lo sugiere su reciente solicitud de registro en Perú.

Productos para el cuidado facial de VN. (Foto: VN).

Alicorp inicia registro de la marca Baby Soft

En Perú, Alicorp, a través de su subsidiaria Intravevco Industrial, ha iniciado el proceso de registro de una nueva marca que podría ampliar su portafolio en la categoría de cuidado personal, actualmente conformado por líneas como Dentro (pastas dentales) y Aval (jabones y desodorantes).

Se trata de la solicitud para registrar la marca Baby Soft en la clase 3 del Indecopi, que comprende productos cosméticos y de tocador no medicinales, entre ellos champús —incluidos los destinados a bebés—, acondicionadores, dentífricos, artículos de perfumería, aceites esenciales y preparaciones de limpieza y cuidado capilar.

Alicorp es la empresa de consumo masivo más grande del país, con un portafolio diversificado que abarca desde alimentos y cuidado personal hasta productos de limpieza para el hogar. Sin embargo, según una revisión realizada por Gestión, la marca Baby Soft no registra presencia actual en el mercado peruano ni en otras operaciones internacionales del grupo, lo que sugiere que esta gestión podría estar orientada a la protección anticipada de marca o al desarrollo de una nueva línea de productos.

Logo de Baby Soft. (Fuente: Indecopi).

Alemana Alpecin inicia registro de su marca en Perú

El listado de registros de marcas más destacadas se completa con la compañía Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, de origen alemán y propietaria de la reconocida marca Alpecin, que ha iniciado el proceso de registro en la clase 3 del Indecopi. Esta categoría comprende preparaciones y tratamientos para el cabello, entre ellos, champús, lociones y sueros capilares, así como productos formulados para casos de pérdida de cabello hereditaria y para estimular su crecimiento.

La firma alemana, de carácter familiar y con más de un siglo de trayectoria, se ha especializado en el desarrollo y comercialización de productos para el cuidado capilar, dermatológico y bucal. En el ejercicio fiscal 2024, registró ingresos cercanos a 418.7 millones de euros y mantiene operaciones en más de 60 países. Su marca insignia, Alpecin, se ha consolidado como un referente en el segmento masculino de cuidado del cabello, con posiciones de liderazgo en Alemania, Reino Unido, Austria, Suiza y Rumanía, y una expansión sostenida en Asia, donde ha ganado presencia en China, Hong Kong, Taiwán, Malasia y Tailandia.

Si bien algunos de sus productos podrían estar disponibles en plataformas de comercio electrónico en Perú, no se ha identificado que la compañía cuente con una operación comercial directa o representación oficial en el país, por lo que su reciente solicitud de registro podría responder a una estrategia de protección de marca o a una eventual evaluación de ingreso al mercado local.

Logo de Alpecin. (Fuente: Indecopi).