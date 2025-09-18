Acuerdos entre competidores: Indecopi publica guía para su análisis caso por caso | Foto: Pexels
Acuerdos entre competidores: Indecopi publica guía para su análisis caso por caso | Foto: Pexels
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En un contexto donde cada vez más empresas buscan asociarse para proyectos de investigación, sostenibilidad o compras conjuntas, el Indecopi puso en consulta pública el Proyecto de Guía de Colaboración entre Competidores. El documento detalla cómo se evaluarán estos acuerdos para determinar si generan eficiencias y benefician a los consumidores.

TE PUEDE INTERESAR

Foreigner y Luis Fonsi: Indecopi ordena devolución de entradas por conciertos cancelados
Indecopi alerta sobre llamados a revisión de vehículos Ford por problemas de seguridad
Perú ya tiene nueva ley APP: el “nuevo poder” de ProInversión y el reto que representa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.