- Tras 15 años de ausencia, ¿cómo analizan el desarrollo del gas natural?

Cuando se diseñó el modelo para la industria de desarrollo del gas se hizo todo pensando en lo que se necesitaba para que las inversiones rindan, pero no se consideró la perspectiva del usuario y todas las desviaciones y externalidades (de la industria gasifera) la han asumido los usuarios con sus tarifas. Tenemos 20 años de Camisea y es hora que la regulación del mercado y los contratos tengan las perspectivas del usuario. No ha habido masificación real del gas natural porque el usuario ha sido la última rueda del coche.

- ¿Qué se debe corregir en cuanto a rigidez de los contratos?

Por ejemplo, los temas de fuerza mayor. En los diseños (de contrato) uno paga por todo el servicio de transporte de gas, pero si ocurre una pandemia, terremoto o cualquier hecho de gran magnitud, mientras el tubo siga ahí hay que cumplir con pagar. Hace años era entendible para darle seguridad a la inversión y el greenfield, pero para el futuro es insostenible. En el Covid-19 los transportistas de gas no se vieron afectados en sus ingresos pese a que las fábricas estaban cerradas. Hay un desbalance enorme entre gestión de riesgos para el usuario y el concesionario.

- ¿Cuáles son las inquietudes de las grandes empresas que integran la ACG?

Hay un montón de industrias que no pueden aprovechar el gas por las rigideces que tienen los diseños de los contratos. Por ejemplo, a un consumidor independiente que necesita transporte solo se lo venden en periodos mínimos de un año, ¿y qué pasa con los que tienen demanda estacional como la agroindustria o pesca? No se puede firmar para pagar todo el año cuando el servicio solo lo necesitarás unos cuentos meses. Eso es inviable. Es hora de una evolución a una industria orientada al servicio, al cliente, y no para (beneficio) del proveedor.

Se requiere un reajuste en los contratos para asegurar la inversión en exploración y renovación de reservas de gas natural, según Roberto Santivañez, presidente de la Asociación de Consumidores del Gas en el Perú - ACG. Foto: ACG

- ¿Qué rol buscan jugar?

Queremos ser una voz en la nueva fase de desarrollo de la industria de gas natural en Perú, a propósito de que habrá extensiones, adendas o nuevas concesiones. Participar de los debates técnicos. Nadie quiere aquí preventa, facilidades o subsidios. Queremos que el sistema tenga las flexibilidades necesarias para que se desarrolle el consumo y que haya competencia.

- ¿Ya se han reunido con el Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin o Perupetro?

Todavía.

- ¿Cuáles son sus propuestas como gremio?

Estamos trabajando en ello. Son dos semanas que (ACG) se ha reactivado. Estamos enfocados en incorporar nuevos miembros. Después, en unas semanas, tendremos una agenda priorizada de puntos de trabajo. No lo tenemos todavía.

- Pero buscan un reajuste en los esquemas de contratación, considerando que las reservas de Camisea se agotarán entre 10 y 15 años...

El desarrollo de la industria, sostenible y eficientemente, es de largo plazo. Se necesita un ciclo virtuoso de renovación de reservas y eso no hay. Al lote 88 le queda 15 años más y no es un tiempo adecuado para los horizontes de inversión en la industria. En los próximos cinco años deberían tomarse decisiones respecto a qué pasará al término de esa concesión. Se necesitan acuerdos para la renovación de los modelos de contrato que generen incentivos para que haya mayor inversión en exploración y certificación de reservas.

- ¿Qué se necesita específicamente?

Un mecanismo donde no se pueda dejar de invertir en exploración y desarrollo. El problema con los contratos que tienen fechas de expiración, no son renovables o carecen de mecanismos claros de hand over (transferencia de inversiones) se puede frustrar el ciclo de inversión en exploración. Es riesgoso porque nos puede pasar lo que a Bolivia, donde no hay reservas de gas natural pese a que se ahogaban (en este combustible). Sus diseños contractuales no daban incentivos correctos.

En 20 años del proyecto Camisea, cerca de 2 millones de hogares se ha conectado a gas natural. El grueso de la demanda lo abarca la gran industria. Foto: Victor Idrogo / GEC

- Y el efecto inmediato de quedarnos sin reserva de gas natural lo sufrirán los usuarios domésticos con el incremento de precios...

Sería un retroceso por el lado de la transición energética porque debemos migrar a combustibles más limpios. Perú tiene un potencial enorme pero si hay negligencia en puntos claves, puede pasar (quedarnos sin reservas de gas natural).

- Entonces, velarán por llevar precios más cómodos al usuario final...

Es complejo por los precios disímiles en los hogares dependiendo la región, pero sí habrá un impacto significativo porque estas rigideces traen un sobrecosto al usuario final. Debe corregirse.

- ¿En términos de competencia, qué busca el gremio?

Una expansión de infraestructura no se puede hacer a dedo, sobre todo en circunstancias donde tienes a un Estado que no tiene un buen track record como contraparte técnica. Hay grandes errores de algunas adendas que se han firmado. Nuestra visión es que el gas tiene que regirse en procesos competitivos abierto a todo el mundo.

La falta de inversión en exploración podría llevar a Perú a un grave déficit de reservas de gas natural, sostiene Santivañez. Foto: difusión

- ¿Algún modelo a imitar en pro de la competencia?

Hay ciertos componentes en la infraestructura de gas natural que son monopolios naturales, como la distribución y transporte por ductos; pero no significa eso que lo puede hacer una sola empresa, ya que en la transmisión de electricidad también hay un monopolio y cada vez que se necesitan nuevas inversiones para ampliar su alcance, se convoca a licitaciones, donde el precio final lo dicta esta competencia. Eso debería ocurrir. Trasladar estas buenas experiencias al transporte de gas.

- ¿Cándamo está en su agenda?

No lo tenemos mapeado de momento. No podría decir nada.

- ¿Cómo las energías renovables pueden afectar a la industria del gas natural?

El gas es el componente perfecto para las tecnologías renovables no convencionales y darles viabilidad. Se necesita flexibilizar los contratos de gas natural para que las máquinas operen, supongamos de noche y durante el día se aproveche la energía eólica o solar; pero el esquema de mercado que tenemos hoy no contribuye a eso. Se paga, se use o no el gas o transporte, todo el día. Hay que darle predictibilidad a la inversión en pro de la transición energética.