28 de mayo del 2021. Hace 5 años

EN TERCER SIMULACRO: CASTILLO CAE A 42.6% Y KEIKO SUBE A 41.7%

Candidato de Perú Libre baja en todas las regiones, salvo en el oriente. Fujimori llega a 57.3% en Lima. Castillo pierde terreno en los segmentos A/B y en D, donde por primera vez Fujimori lo supera. El 42% afirma que el equipo técnico de Fuerza Popular es mejor que el de su oponente, que tiene el 32%.

28 de mayo del 2021. Hace 5 años. Turbulencia política puede afectar a sector construcción.

28 de mayo del 2021. Hace 5 años

PERÚ LIBRE DEJA INCERTIDUMBRE SOBRE FONDOS DE 7.8 MILLONES DE AFILIADOS A AFP

El exministro David Tuesta advierte que propuesta de Pedro Castillo equivaldría a un robo. Congreso debatirá que aportantes de las AFP puedan pasar su dinero a cuentas de bancos y cajas. Pedro Castillo se ratifica en eliminar el sistema privado. Sin embargo, Hernando Zevallos indica que solo se plantea reestructurar el modelo.

28 de mayo del 2021. Hace 5 años

BCR DESTINÓ US$ 5,850 MLLS. DESDE ABRIL PARA AFRONTAR ALZA DEL DÓLAR

Desde el 12 de abril, cuando comenzó a exacerbarse la volatilidad del tipo de cambio, el Banco Central vendió US$ 1,171 millones y colocó instrumentos derivados por US$ 4,679 millones. Las presionesalcistas sobre el dólar siguieron ayer ante el nerviosismo de los inversionistas conforme se aproxima la definición del proceso electoral, el 6 de junio. Desde la apertura de la sesión, una fuerte demanda de dólares por parte de extranjeros y compañías locales elevó la cotización de esa moneda hasta un nuevo récord S/ 3.877, tras cerrar el miércoles en S/ 3.855.