Así, el sistema cooperativo peruano exhibió un incremento de 500,000 nuevos socios de enero a noviembre del 2025 favorecido por un aumento de la confianza en esas instituciones, señala la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El principal factor de la mayor confianza adquirida durante el último año es el fondo de seguro de depósitos –que se activó en el verano del 2025–, que garantiza que los ahorros en las coopac están protegidos, manifestó a Gestión Yang Chang, docente de la Universidad de Piura.

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“La SBS hizo una depuración de cooperativas, hubo una política agresiva para cerrar aquellas que no cumplían con una adecuada gestión de riesgos. De 500 que empezaron quedan menos de la mitad. El fondo de seguro brindó un piso en el que confiar”, resaltó.

El periodo del 2021 al 2023 estuvo marcado por una fuerte presión para el sector, como consecuencia de las restricciones de la pandemia y la recesión, señaló.

Confianza

Este contexto, sumado al registro de las coopac en la SBS –que implicó el cumplimiento de requerimientos prudenciales–, derivó en la quiebra o intervención de varias cooperativas, lo que se tradujo en una reducción significativa del número de socios y un deterioro en los niveles de confianza, dijo Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.

Sin embargo, el escenario actual muestra señales de recuperación, pues si bien continúan las intervenciones, estas se dan a un ritmo menor, con mayor control y supervisión, lo que ha contribuido a restablecer gradualmente la credibilidad del sistema cooperativo, sostuvo.

El orden y la mejora en la gestión no responden únicamente a decisiones internas, sino también a la presión regulatoria de la Superintendencia. (Foto: GEC)

Condiciones

Este proceso es reforzado por condiciones financieras atractivas, como tasas de interés competitivas para los ahorros y beneficios en los créditos, consideró Casana.

“Algunas cooperativas han logrado crecer de manera sostenida, lo que les ha permitido reducir tasas (de crédito) para sus socios, especialmente para aquellos con mayor antigüedad o con historial crediticio positivo, quienes acceden a mejores condiciones de financiamiento”, indicó.

Por el lado de ahorros, Chang puso énfasis en que las coopac aún ofrecen retornos atractivos por los fondos de los socios. Según los portales de algunas de estas entidades, las tasas de interés ofrecidas oscilan entre 7% y 12%, en función del tamaño de la entidad, del monto y plazo del ahorro.

El orden y la mejora en la gestión no responden únicamente a decisiones internas, sino también a la presión regulatoria de la Superintendencia, que exige mayor disciplina, control y transparencia a los directivos de las cooperativas, expresó. Estas exigencias se traducen en una mejor información para los socios y en una administración más sólida, enfatizó Casana.

Sectores

En cuanto a su enfoque crediticio, las cooperativas están orientadas principalmente a sectores productivos rurales, comentó.

“Aproximadamente el 60% de su cartera (de préstamos) se destina a la agricultura y la ganadería, con una presencia importante en sectores cafetaleros, cocaleros, acuícolas, pesca y actividades vinculadas al agro”, detalló.

En los últimos dos años, las cooperativas de nivel 2, tanto A como B, han mostrado la mayor expansión, indicó el economista. Y las de nivel 3 –de mayor tamaño– continúan creciendo, aunque mantienen un número de socios más estable y consolidan su posición en el mercado cooperativo, añadió.

En cuanto a su enfoque crediticio, las cooperativas están orientadas principalmente a sectores productivos rurales. Foto: Andina.

Socios cumplen un rol activo

El mayor crecimiento acontece en zonas rurales, especialmente a través de cooperativas orientadas al agro, que se han convertido en un pilar para comunidades alejadas de los centros urbanos y con fuerte actividad productiva.

Casana, del Colegio de Economistas de Lima, detalló que, a diferencia de otras entidades financieras, las cooperativas no basan su crecimiento en campañas publicitarias masivas.

Su principal motor sigue siendo el “boca a boca”, sustentado en la confianza entre socios. En este nuevo escenario, los propios asociados cumplen un rol activo al informarse sobre la situación de sus cooperativas, exigir mayores reportes y compartir experiencias positivas, lo que fortalece la transparencia y la confianza interna, añadió.

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