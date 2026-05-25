Coopac. Intervenciones de la SBS continúan, aunque con menor frecuencia, lo que eleva la confianza.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las cooperativas de ahorro y crédito (coopac) continúan desempeñando un rol clave en territorios donde, pese a los avances tecnológicos, la banca tradicional y otros servicios financieros aún no logran una presencia sostenida.

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