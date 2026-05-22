Decisiones. Tras el menor interés por adquirir empresas, se espera un leve crecimiento del mercado de M&A (Foto: iStock)
Decisiones. Tras el menor interés por adquirir empresas, se espera un leve crecimiento del mercado de M&A (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Paolo Rojas
mailPaolo Rojas

La capacitación gerencial dentro de las organizaciones constituye un elemento clave para incrementar su productividad e impulsar la competitividad. Hoy en día, las empresas priorizan los modelos de liderazgo propios, es decir, esquemas adaptados a sus necesidades y características específicas.

TE PUEDE INTERESAR

Altos ejecutivos de Perú: los riesgos que les preocupan del próximo Gobierno y Congreso
Lo que hay detrás de la resistencia al cambio de los ejecutivos: qué deben saber los líderes
Elon Musk, Tim Cook y otros ejecutivos top viajarán con Trump a China para cumbre con Xi
¿Por qué se avecina la era de chatbots de directores ejecutivos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.