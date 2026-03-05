Contratación de ejecutivos viene de dos años de dinamismo. (Fotocomposición Gestión - Perplexity)
Mayumi García
Aún en un entorno impredecible y de constantes cambios a nivel político con incertidubre en cuanto a posibles impactos en la economía, la contratación de ejecutivos en el Perú ha sabido marcar distancia y mantener una tendencia positiva y alcista en los últimos años. De hecho, la consultora CHT Latam (antes Casanovas Human Touch) por medio de un informe sobre el particular, destaca el comportamiento del reclutamiento ejecutivo peruano, el cual viene perfilando por encima de sus pares latinoamericanos, con una proyección también en azul para el 2026.

