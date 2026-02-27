“El salario pretendido promedio de enero se redujo 3.61% en comparación con diciembre, pero significó un aumento de 5.27% respecto a similar periodo del año pasado. El actual contexto económico ha creado un escenario más previsible, lo que podría haber llevado a los profesionales a moderar sus expectativas salariales”, señala Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,364 en promedio, cada vez más lejos del pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado. Para esta posición, el puesto que se destacó en enero fue el de administración de base de datos (S/ 10,500).

En tanto, el salario requerido para los puestos semisenior y senior es de S/ 3,361; y el de los puestos junior es S/ 2,245.

Pretensiones salariales enero 2026. Fuente: Bumeran

Puestos de trabajo: expectativas

Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa.

Posiciones junior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Evaluación Económica: S/ 3,000

Corporate Finance / Banca / Inversión: S/ 1,500

COMERCIAL

Comercio Exterior: S/ 2,500

Negocios internacionales: S/ 1,200

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Diseño Industrial: S/ 3,000

Comunicaciones Externas: S/ 1,200

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Dirección de Obra: S/ 4,000

Producción: S/ 1,800

RECURSOS HUMANOS

Compensación y Planilla: S/ 2,300

Selección: S/ 1,900

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Data Warehousing: S/ 3,500

Programación: S/ 1,800

OTROS

Medicina: S/ 3,500

Camareros: S/ 1,150

El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo se redujo a S/ 3,310 en promedio (S/ bruto, por mes). (Foto: iStock)

Posiciones senior y semisenior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Finanzas: S/ 4,000

Secretaría: S/ 1,800

COMERCIAL

Comercial: S/ 3,500

Telemarketing: S/ 1,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Responsabilidad Social: S/ 4,800

E-commerce: S/ 2,500

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Dirección de Obra: S/ 5,000

Ingeniería de Procesos: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Administración de Personal: S/ 3,800

Selección: S/ 2,500

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Liderazgo de Proyecto: S/ 4,500

Telecomunicaciones: S/ 3,000

OTROS

Dirección: S/ 5,000

Ventas Internacionales / Exportación: S/ 2,000

Lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,364 en promedio. (Foto: iStock)

La brecha salarial de género

El Index de Bumeran registra una brecha del salario requerido de 9.53% en enero, donde la remuneración promedio solicitada por los hombres fue de S/ 3,413 al mes, mientras que el de las mujeres de S/ 3,116.

Además, las mujeres representan solo el 27% de las postulaciones para cargos de jefe o supervisor

El 40.85% de las postulaciones de todos los seniority provienen de mujeres, mientras que el 59.15% de hombres. Además, a medida que aumenta el nivel de seniority el porcentaje de postulaciones femeninas disminuye.