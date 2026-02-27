El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo se redujo a S/ 3,310 en promedio (S/ bruto, por mes), según data del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.
“El salario pretendido promedio de enero se redujo 3.61% en comparación con diciembre, pero significó un aumento de 5.27% respecto a similar periodo del año pasado. El actual contexto económico ha creado un escenario más previsible, lo que podría haber llevado a los profesionales a moderar sus expectativas salariales”, señala Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.
Lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,364 en promedio, cada vez más lejos del pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado. Para esta posición, el puesto que se destacó en enero fue el de administración de base de datos (S/ 10,500).
En tanto, el salario requerido para los puestos semisenior y senior es de S/ 3,361; y el de los puestos junior es S/ 2,245.
Puestos de trabajo: expectativas
Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa.
Posiciones junior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Evaluación Económica: S/ 3,000
Corporate Finance / Banca / Inversión: S/ 1,500
- COMERCIAL
Comercio Exterior: S/ 2,500
Negocios internacionales: S/ 1,200
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Diseño Industrial: S/ 3,000
Comunicaciones Externas: S/ 1,200
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Dirección de Obra: S/ 4,000
Producción: S/ 1,800
- RECURSOS HUMANOS
Compensación y Planilla: S/ 2,300
Selección: S/ 1,900
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Data Warehousing: S/ 3,500
Programación: S/ 1,800
- OTROS
Medicina: S/ 3,500
Camareros: S/ 1,150
Posiciones senior y semisenior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Finanzas: S/ 4,000
Secretaría: S/ 1,800
- COMERCIAL
Comercial: S/ 3,500
Telemarketing: S/ 1,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Responsabilidad Social: S/ 4,800
E-commerce: S/ 2,500
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Dirección de Obra: S/ 5,000
Ingeniería de Procesos: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Administración de Personal: S/ 3,800
Selección: S/ 2,500
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Liderazgo de Proyecto: S/ 4,500
Telecomunicaciones: S/ 3,000
- OTROS
Dirección: S/ 5,000
Ventas Internacionales / Exportación: S/ 2,000
La brecha salarial de género
El Index de Bumeran registra una brecha del salario requerido de 9.53% en enero, donde la remuneración promedio solicitada por los hombres fue de S/ 3,413 al mes, mientras que el de las mujeres de S/ 3,116.
Además, las mujeres representan solo el 27% de las postulaciones para cargos de jefe o supervisor
El 40.85% de las postulaciones de todos los seniority provienen de mujeres, mientras que el 59.15% de hombres. Además, a medida que aumenta el nivel de seniority el porcentaje de postulaciones femeninas disminuye.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.