Analizar la estabilidad laboral es crucial antes de decidir endeudarse en la actual incertidumbre política, recomiendan expertos. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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Mientras la ONPE realiza el conteo de votos y posterior evaluación de observaciones, el Perú llegará al cuarto trimestre marcado por la incertidumbre política, independientemente de quién gane, el eventual nuevo Gobierno tendrá que presentar su gabinete ministerial y plan para dirigir la economía. Aquí, las familias deben replantear sus decisiones financieras más importantes: ¿es buen momento para solicitar un crédito hipotecario o de consumo? Expertos brindan los tips para evitar el estrés financiero.

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