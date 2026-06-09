Lo que debes saber antes de endeudarte

Walter Eyzaguirre, experto en finanzas, recomienda a quienes evalúan pedir un crédito hipotecario, vehicular o personal analizar qué tan expuesta está su fuente de ingresos a eventuales cambios económicos producidos por el entorno político, así como la prioridad del gasto a realizar.

Una pregunta crucial es ‘¿mi trabajo podría verse afectado?’ —añade— porque si existe el riesgo de reducción de ingresos o hasta de pérdida de empleo por el cambio político, lo prudente es “esperar y observar cómo evoluciona el contexto”. Pide más prudencia a los ciudadanos que laboran en sectores vinculados al comercio exterior, ya que podrían ser más sensibles a movimientos abruptos del tipo de cambio o deterioro de la confianza empresarial.

“Si la deuda es para financiar estudios, adquirir herramientas de trabajo o realizar una inversión que incremente los ingresos, puede ser una decisión razonable. Distinto es endeudarse para gastos de consumo o actividades que no aporten un beneficio económico posterior”, dijo a Gestión.

Evitar créditos de consumo es clave hasta obtener claridad sobre las políticas económicas del nuevo gobierno. Foto: Freepik

Crédito inmobiliario y vehicular, ¿por qué esperar?

Jorge Carrillo Acosta, experto en Finanzas de Pacífico Business School, indica que las obligaciones financieras de largo plazo, como los créditos hipotecarios o vehiculares, deberían evaluarse con mayor cautela en este contexto, ya que asumir una deuda implica “una fuente más de incertidumbre” debido a que el pago dependerá de la capacidad futura de generar ingresos.

“Si se trata de una decisión que va a afectar los próximos 10, 15 o 20 años, sería prudente esperar algunas semanas para observar cómo se acomoda el escenario político y económico”, precisa a Gestión.

Carrillo Acosta recuerda que las tasas de interés para créditos hipotecarios y vehiculares han mostrado una tendencia descendente en los últimos meses, lo que las mantiene atractivas.

En datos de la SBS, la TCEA para un crédito hipotecario por S/ 360,000 a 20 años tiene una TCEA que oscila de 7.55% a 17.27%, según la entidad financiera.

En tanto, para un crédito vehicular por S/ 45,000 a 3 años, la TCEA va de 9.47% a 114.13% en la banca tradicional.

No obstante, el docente de Negocios de la UPC Jorge Luis Ojeda recalca que, si la operación para comprar un inmueble ya está avanzada —con la cuota inicial disponible y el crédito preaprobado o aprobado—, no habría razones suficientes para postergar la decisión únicamente por la coyuntura política.

Todo dependerá, nuevamente, de la estabilidad de los ingresos —continúa— porque las personas con empleo formal y predecible tendrían menos exposición a eventuales cambios económicos; mientras que quienes dependen de ingresos variables o recibos por honorarios deberían ser más cautos antes de asumir una obligación financiera de largo plazo.

Ojeda recomienda la prudencia también para los que planean solicitar un crédito vehicular; sin embargo, si se trata de un crédito de consumo, el panorama cambia.

Los créditos hipotecarios y vehiculares requieren mayor análisis en un contexto donde aún no se conocen las primeras medidas del próximo Gobierno. Aunque, si ya hay un avance en la compra del inmueble, recomiendan continuar el proceso. Foto: GEC/ Diana Chávez

¿Créditos de consumo?: Mejor no hacerlo ahora

Tanto Carrillo Acosta como Ojeda coinciden en que no es prudente conseguir un crédito de consumo para gastos no esenciales o financiamiento de corto plazo. ¿La razón? Se necesita más claridad sobre las propuestas económicas del nuevo gobierno y cómo se implementarán. Recién para agosto se disiparía esta nebulosa, una vez que Fujimori o Sánchez haya asumido la presidencia.

“En consumo, las tasas permanecen elevadas debido al mayor riesgo percibido por las entidades financieras”, acota Carrillo Acosta.

En datos de la SBS, un préstamo personal por S/ 10,000 a 24 meses tiene una TCEA con mínimos de 10.15% a 102.89%; mientras que la TCEA máxima puede variar de 22% a 125.93%.

Según Ojeda, “no es que la economía vaya a deteriorarse, pero tampoco se puede afirmar que todo irá bien”. Por ello, aconseja evitar nuevos compromisos financieros ligados al consumo hasta que se tengan certezas sobre el devenir económico del Perú.

Errores que se deben evitar: ¿Dolarizar es uno de ellos?

Eyzaguirre comenta que el principal error en periodos de incertidumbre es usar el endeudamiento para financiar el consumo corriente, por ello, plantea:

Evitar préstamos para gastos de consumo personal que no generen un beneficio económico futuro. “Nada de aceptar cuando te llamen por una línea de crédito aprobada”.

Revisar la estabilidad de los ingresos antes de asumir una nueva obligación.

antes de asumir una nueva obligación. Evaluar la capacidad de pago a partir de los posibles escenarios adversos.

a partir de los posibles escenarios adversos. Buscar financiamiento en moneda nacional. “Si una persona recibe sus ingresos en soles, lo más conveniente es que también se endeude en soles. Así evita asumir un riesgo cambiario adicional”, sostiene a este diario.

“Si una persona recibe sus ingresos en soles, lo más conveniente es que también se endeude en soles. Así evita asumir un riesgo cambiario adicional”, sostiene a este diario. Comparar tasas y condiciones entre diferentes entidades.

Respecto a dolarizar los ahorros, Eyzaguirre considera razonable tener una porción del patrimonio en la divisa estadounidense como mecanismo de diversificación; mas insiste en que, si se quiere comprar dólares, “es mejor hacer por partes” para minimizar el riesgo de equivocarse por movimientos temporales del tipo de cambio.

Eyzaguirre indica que, en escenarios de incertidumbre política, una recomendación clave es privilegiar los créditos en moneda nacional.