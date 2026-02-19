Actualmente la tasa de interés bancaria de los créditos hipotecarios se ubica en 7.84% anual en promedio (dato al 16 de febrero del 2026). Esta tasa es menor al 7.88% de fines de enero, el 7.89% de fines de diciembre y el 7.90% de fines de noviembre (ver gráfico).

La tendencia a la baja de las tasas se debe a la fuerte competencia que existe entre las entidades financieras, indicó Julio Cabrera, docente de finanzas de la ISIL. “Hubo un crecimiento del crédito hipotecario en el 2025 de casi 8% sobre el 2024. Esto genera mayor competencia de las entidades financieras, lo cual presiona las tasas a la baja”, remarcó.

Agregó que la competencia se extiende hacia la compra de deuda hipotecaria de clientes de otras entidades bancarias. “Esto con el objetivo de que más adelante a esas personas le ofrezcan otros tipos de créditos”, apuntó Cabrera.

Al revisar las tasas de interés de los créditos hipotecarios según la entidad bancaria, esta varía en un rango de entre 7.31% y 16.52% . A continuación, presentamos las tasas de interés de los diferentes bancos en el Perú:

El ahorro de costos con una menor tasa de interés de créditos hipotecarios

Humberto Marín, director comercial del grupo inmobiliario Conforta, destacó que las tasas de interés de los créditos hipotecarios vienen bajando en los últimos años, lo cual favorece a que más personas califiquen para la compra de una vivienda.

“En el 2023 las tasas estaban en 10% en promedio, en el 2024 en 9% y el 2025 cerró en menos de 8%. Esto es una oportunidad que favorece a los ciudadanos para comprar una vivienda, pues baja la cuota a pagar”, subrayó.

La baja de la tasa de interés genera una disminución en el monto de las cuotas a pagar y por lo tanto más personas pueden calificar a un crédito hipotecario.

“La diferencia de un punto en que baje la tasa de interés en un crédito hipotecario representa una baja de S/ 700 a S/ 800 en la cuota mensual. Es un valor sustancial para poder tomar una decisión de compra de una propiedad que puede estar valorizada en S/ 500,000 a S/ 600,000”, sostuvo Humberto Marín.

Proyección sobre las tasas de interés de los créditos hipotecarios

Julio Cabrera prevé que la coyuntura electoral en Perú solo tendría un efecto temporal en la demanda de los créditos hipotecarios, pues no lidera las encuestas algún candidato contrario al mercado.

Por ello Cabrera prevé que las tasas de interés mantendrían una ligera tendencia a la baja este año y podrían tocar un piso en el rango de entre 7.70% a 7.80% anual .