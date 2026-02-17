El mercado inmobiliario en San Borja se puede dividir en dos segmentos: los grandes proyectos ubicados en amplias avenidas, los cuales tienen departamentos más pequeños; y por otro lado se encuentran los proyectos más pequeños, pero con departamentos de mayor extensión .

En el primer caso se pueden encontrar proyectos en avenidas como Javier Prado, Angamos o San Luis. “Se desarrollan proyectos de 150 a 250 unidades, sobre todo en las zonas periféricas del distrito, con departamentos de 40 a 60 metros cuadrados”, indicó Humberto Marín, director comercial del grupo inmobiliario Conforta.

En estos proyectos los precios de las viviendas se ubican en US$ 1,900 por metro cuadrado en promedio , indicó el ejecutivo.

Proyectos boutique en San Borja

En el caso de los proyectos más pequeños, denominados boutique, la extensión de los departamentos se ubica entre los 90 a 160 metros cuadrados. “Estos proyectos más exclusivos, de solo siete a ocho pisos, se pueden encontrar en zonas como Chacarilla, cerca al pentagonito o en San Borja Sur”, señaló Humberto Marín.

En este tipo de proyectos boutique los precios se ubican en el rango de entre US$ 2,200 a US$ 2,500 por metro cuadrado .

Estos proyectos boutique sobre todo se desarrollan frente a parques, siendo los más atractivos del distrito, destacó por su parte Erick Escudero, director ejecutivo de la inmobiliaria Inmgenio.

“San Borja es un distrito en constante evolución, pero manteniendo su densidad media. Solo en la periferia se desarrollan edificios altos”, indicó el ejecutivo.

Se estima que alrededor del 90% de la oferta de nuevas viviendas en San Borja se usa como primera residencia. Y el 10% como inversión para alquiler, sobre todo de departamentos de menores dimensiones, de 40 a 60 metros cuadrados.

“En la parte periférica, un departamento de tres dormitorios se alquila en S/ 2,800 al mes en promedio. Mientras que en las zonas más exclusivas el precio del alquiler es de S/ 3,500 al mes en promedio”, indicó Marín.

Asimismo, Erick Escudero destacó que los departamentos ubicados frente a un parque tienen mayor potencial de revalorización. “Por ejemplo, un departamento de 120 m2, por el que se paga US$ 2,500 por metro cuadrado, en unos años se podría vender a US$ 3,500 por metro cuadrado, pues cada vez hay menos casas para comprar y desarrollar nuevos proyectos”, sostuvo.

Para desarrollar nuevos proyectos boutique, las inmobiliarias buscan adquirir casas de 250 a 300 metros cuadrados. “Sumando dos casas, puedes tener 500 a 600 metros cuadrados y allí se puede construir un edificio de siete a ocho pisos”, apuntó Humberto Marín.