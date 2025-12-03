Algunas exigencias podrían estar relacionadas a reducir el riesgo de caer en impago de alquiler. Por ello se puede exigir un nivel mínimo de ingresos del arrendatario (y para corroborar ello pedirle sus últimas boletas de pago), solicitar el contrato de trabajo o reporte de central de riesgo.

Otros requisitos están relacionados a la protección de la buena convivencia o cuidado de la infraestructura. Por ello, se puede impedir que vivan mascotas o niños.

¿Son legales estas u otras exigencias realizadas por los arrendadores previo a la firma del contrato del alquiler? “ Sí es legal ”, respondió Jair Peralta, abogado especialista en temas inmobiliarios y derechos del consumidor.

“ Es parte de mi libertad de contratar. Yo como arrendador tengo derecho a decidir con quién contrato . Puedo hacer un filtro con esos requisitos y conocer el perfil del arrendatario que voy a tener”, agregó.

También podrían darse otras exigencias, como no hacer home office, para evitar un aumento en el gasto de servicios, preservar mejor el inmueble o en aplicación a las reglas de convivencia en un condominio. Asimismo, en algunos casos se prohíbe que invitados de los arrendatarios pasen la noche en el inmueble.

Otro requisito que podría imponerse es que el arrendatario no sea abogado. “Eso por algunos casos en que los abogados, aprovechándose del conocimiento de lo que puede durar un proceso judicial de desalojo, deciden dejar de pagar la renta”, subrayó Jair Peralta.

Finalmente, si durante el alquiler el propietario busca sumar un nuevo requisito que no está establecido en el contrato, deberá esperar a que culmine el periodo de vigencia del contrato para incorporar esa nueva cláusula de cara a la renovación. Pero ese nuevo requisito no debe ser exigido antes de la renovación, pues no formó parte de las condiciones iniciales del contrato de alquiler.