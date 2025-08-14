A co-op building in the Upper West Side neighborhood of New York, US, on Monday, Oct. 28, 2024. Entry-level buyers, many fed up with paying near-record apartment rents, have driven co-op transactions in recent months. Photographer: Dana Golan/Bloomberg
Los alquileres de apartamentos en Manhattan alcanzan un récord por quinta vez en los últimos seis meses. Según datos de la tasadora Miller Samuel Inc. y la agencia inmobiliaria Douglas Elliman, en julio se firmaron nuevos contratos con un precio promedio de US$ 4,700, US$ 75 más que en junio. Los alquileres subieron 9.3% frente al mismo mes del año anterior, el segundo mayor aumento anual registrado por ambas firmas desde 2008.

