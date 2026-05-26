Este martes 26 de mayo, la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al trébol Catacaos, en Piura, para desbloquear este punto clave que conecta a la región con Chiclayo y que se encuentra tomado por productores agrícolas; sin embargo, los manifestantes continúan obstruyendo el paso.

Según reportes de Canal N, efectivos de la PNP lograron abrir el paso para camiones de carga y algunos vehículos particulares; pero poco después, los protestantes aplicaron la violencia y lanzaron piedras contra las unidades de transporte y fuerzas del orden.

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Los productores agrícolas han bloqueado la carretera con piedras, ramas y llantas a fin de que el Gobierno declare en emergencia al sector y atienda la crisis que alegan padecer los arroceros.

Fiscales supervisaron bloqueos por paro agrario. Tras levantarse el bloqueo de la carretera en Piura, manifestantes arrojaron piedras y volvieron a tomar la vía. Foto: difusión

Cabe recordar que los manifestantes advierten que el precio del arroz se desplomó un 50% frente a campañas pasadas, al punto que el saco ahora se vende como máximo a S/ 50, cuando solía valer hasta S/ 80.

“Pedimos que se levanten los aranceles y que el Estado priorice la producción nacional. Aquí en Piura hay más de 50 mil hectáreas de arroz y miles de agricultores afectados”, indicó un dirigente agrícola al mencionado canal.

A nivel nacional se registran diversos paros en regiones como Arequipa, Puno, San Martín y Lambayeque: los manifestantes piden que se declare en emergencia el sector agropecuario.