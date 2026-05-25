Hacia abril, las presiones persistieron: la inflación anual fue 3.7% a nivel nacional y 4.0% en Lima Metropolitana. | Andina
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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A fines de febrero, el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y el posterior bloqueo del Estrecho de Ormuz elevaron significativamente las cotizaciones internacionales de combustibles.

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