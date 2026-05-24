La posición geográfica del Perú, a nivel regional, se convierte en un factor estratégico para conectar a los viajeros del norte con el sur del mundo, y viceversa. Así lo resaltó Martín La Rosa, quien asistió en representación de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) a la última Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República. El ejecutivo también forma parte de International Air Transport Association (IATA).

De hecho, durante su presentación, destacó que son 5 pilares los que pueden volver a la industria aerocomercial cada vez más competitiva: la liberalización de la política aerocomercial; agilidad en la firma de acuerdos bilaterales; mejora en la infraestructura; compromiso de conectividad y crecimiento por parte de la industria; y la política competitiva de costos.

No obstante, subrayó que en la lista de pilares que pueden llevar a nuestro país a tener más competitividad, uno de los puntos “falla”: la política de costos.

Puso sobre la mesa, por tanto, el tema de la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia. ¿Qué dijo?

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Pasajeros a la baja

El vocero aseguró que, si bien hay crecimiento en tráfico internacional, la cifra podría ser mayor. Hay que recordar que, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el año pasado se registró el ingreso de 3.4 millones de turistas internacionales, su mejor nivel en seis años, pero aún por debajo del 2019 (4.4 millones).

Recordó, en esa línea, que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) se estableció como un paradero de conexión de los pasajeros internacionales. En concreto, los vuelos los integran los turistas receptivos, los peruanos que van o regresan y los pasajeros de conexión. Sobre estos últimos puntualizó que representan el 30% del universo del AIJCH.

Desde su perspectiva, la TUUA de transferencia, en el escenario, resta competitividad al país porque “encarece el precio del ticket”.

Esta tarifa de conexión, que se aprobó mediante adenda en el contrato del AIJCH en el 2013, se usa para pasajeros que usan el Jorge Chávez como punto medio hacia su destino final. Existe la doméstica (vuelos entre departamentos) y la internacional (entre países).

Desde el 7 de diciembre del 2025, Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto, cobra la TUUA de transferencia internacional (US$ 11.98). La nacional (US$ 7.45), por el contrario, no se está vigente pues el operador y el Estado buscan llegar a un acuerdo, mediante una adenda N° 9, para “eliminarla”.

“Nosotros, desde antes del inicio del cobro, advertíamos las serias consecuencias que iba a tener para el sector. Lamentablemente, para la negociación de la adenda N° 9 no se ha recogido la preocupación del sector turismo y de la industria aérea [...] Solo se está negociando la exoneración de la TUUA de transferencia doméstica, pero no la internacional”, comentó.

El resultado es que, según recabó, de 1.3 millones de viajeros adicionales estimados para el 2026, solo llegarán 340,000 pasajeros como máximo.

En su intervención también consideró la cancelación de rutas a causa, aparentemente, del monto extra.

Vale decir que LAP se pronunció en su momento sobre todos estos temas. Defendió el cobro del a TUUA de conexión, establecida en el contrato, y aseguró que las decisiones de la apertura o cierre de rutas responden a una evaluación integral realizada por cada aerolínea y no es una consecuencia del cobro de la tarifa.

LAP refirió que la conectividad aérea es dinámica y depende de variables como la demanda del mercado, la asignación de flota, la disponibilidad de horarios y la eficiencia operativa de los aeropuertos. “Es importante señalar que la TUUA de transferencia, por sí sola, no determina la viabilidad de una ruta”, dijo entonces.

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez se inauguró en junio de 2025. (Foto: GEC)

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La pugna por el tráfico de conexión

El vocero gremial insistió en que la voz del sector debe ser recogida en los próximos “movimientos”.

“Ojalá esta Comisión [del Congreso] pueda interceder para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tome esta carta de Canatur, se nos invoque a una nueva mesa de negociación y se incorpore dentro de la negociación de la adenda N° 9 [una propuesta] que realmente solucione el problema de fondo. El problema de fondo para el país no es solo la TUUA de conexión doméstica, sino la TUUA de conexión internacional”, explicó La Rosa.

En ese sentido, reiteró que Lima compite con otros aeropuertos de la región para captar el tráfico de conexión.