La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional del Perú (AETAI) informó que el el Gobierno de Ecuador y Latam Airlines Group anunciaron la reapertura de la ruta directa entre Quito y Santiago de Chile a partir de octubre de 2026, con cuatro frecuencias semanales y 35,000 sillas anuales, pero la ruta operará sin hacer una escala en Lima, Perú.

De acuerdo al gremio, la razón se debe a que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) está siendo descartado como hub de conexión por el cobro de la TUUA de transferencia internacional.

Como se recuerda, esta es una tarifa que cobra Lima Airport Partners (LAP) desde el 7 de diciembre de 2025 y se carga a todos los pasajeros que realizan una conexión internacional vía el AIJCH con US$ 11.86 por tramo, equivalentes a casi US$ 25 en ida y vuelta.

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Sería la novena ruta desactiva para Perú

De acuerdo a AETAI, el caso de la ruta Quito–Santiago no es un caso aislado.

“Desde que entró en vigor la tarifa, el Jorge Chávez ha perdido ocho rutas internacionales: Lima–La Habana, Lima–Orlando, Lima–Curazao, Lima–Florianópolis, Lima–Tucumán, Lima–Cancún, Lima–Guatemala y Lima–Belo Horizonte. En el mismo período, al menos doce nuevas rutas directas fueron anunciadas desde Bogotá, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, São Paulo y Santiago –todos hubs sin TUUA de transferencia– hacia destinos en EE.UU. y el Caribe", aseguraron.

A criterio del gremio, este patrón es inequívoco y refleja que las aerolíneas están rediseñando sus redes para evitar la capital del Perú.

“Bogotá, Panamá, Ciudad de México, Santiago y Buenos Aires, aeropuertos que compiten con el de Lima, no cobran ninguna tasa por transferencia internacional”, reiteraron.

Según proyecciones de la industria aérea, de mantenerse la TUUA internacional, el crecimiento anual de pasajeros internacionales en Lima se limitará a entre 0% y 3% hasta 2041. Sin la tarifa, la proyección es del 9%. La diferencia acumulada al 2041 es de 29.5 millones de pasajeros por tramo.

Sin novedades desde el MTC

AETAI señaló también que el 17 de marzo, un día antes del anuncio de la ruta Quito–Santiago, el MTC confirmó que la Adenda 9 al contrato de concesión del Jorge Chávez –prevista para ser suscrita con LAP en mayo de 2026– solo contempla la eliminación de la TUUA de transferencia nacional.

El gremio reveló que, aparte de quedar fuera del acuerdo, el MTC habría condicionado cualquier decisión en torno a la continuidad de la TUUA de transferencia internacional a los resultados de un estudio econométrico que desarrolla el MEF, con un cronograma que se extiende hasta mayo.

Ante ello, AETAI manifestó su descontento, ya que considera que el impacto de la TUUA de transferencia internacional no requiere de un estudio para ser verificado.

“La segunda razón es que la solución parcial que plantea el MTC no solo no resuelve el problema, sino que genera una pérdida doble para el Estado. Al eliminar la TUUA nacional sin modificar la internacional, el Estado renuncia a su porcentaje de la regalía sobre ese cobro y, además, deberá compensar a LAP por la tarifa que dejará de percibir de los pasajeros nacionales en conexión”, agregaron.