¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

13 de junio del 2011. Hace 15 años

TARJETA DORADA AL ALCANCE DE LOS QUE GANAN S/ 2,000

Competencia bancaria tiende a flexibilizar requisitos.

En el país circulan más de siete millones de tarjetas de diferente categoría.

Más de un millón de personas cuentan con tarjetas de crédito oro. Las tarjetas top, como la black y platinum, ya las tienen 280 mil peruanos.

Los ingresos para las tarjetas de lujo deben ser superiores a los S/ 15 mil por mes.

Las instituciones financieras han disminuido el monto mínimo de ingresos que solicitan para que un cliente acceda a una tarjeta dorada. El consumo promedio de una tarjeta de lujo es de S/ 230.

13 de junio del 2011. Hace 15 años. Hyundai supera en carrera de ventas a Toyota.

13 de junio del 2016. Hace 10 años

REBAJA DEL IGV CON PPK ESTARÁ CONDICIONADA

Promesa de reducir la tasa dependerá de que no caiga la recaudación, dice próximo ministro de Economía, Alfredo Thorne.

Pedro Pablo Kuczynski recibirá el Gobierno con S/ 109,000 millones en activos financieros, de los cuales el 30% estaría listo para usar. La preocupación por la recaudación fiscal ha obligado a repensar la propuesta de disminuir la tasa del IGV planteada por Peruanos Por el Kambio. Más aún cuando el déficit fiscal, según el Banco Central, ya se encuentra en 3% del PBI.

En esa línea, la agencia calificadora Fitch considera que el crecimiento del Perú debe estar más allá del estímulo fiscal.

13 de junio del 2025. Hace 1 año

GOBIERNO AHORA BUSCA ELEVAR BENEFICIOS A MÁS DE 260 MIL TRABAJADORES PÚBLICOS

Propuesta del Ejecutivo de homologar a los servidores estatales, será un nuevo golpe para las finanzas públicas. Expertos advierten de “estocada final” al régimen Servir.

Durante su presentación en el Parlamento para pedir el voto de confianza, Gabinete dd Eduardo Arana obvió referirse a la grave situación fiscal.