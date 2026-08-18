La DANA Aníbal ya dejó de ser un fenómeno exclusivamente asociado al pronóstico. Durante la tarde y noche del domingo 16 de agosto, intensas precipitaciones afectaron distintos puntos de Lima, especialmente en la zona sur, donde se reportaron aniegos, calles inundadas, problemas en los sistemas de desagüe y dificultades para el tránsito.

El episodio ocurrió precisamente cuando la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal comenzó a influir en las condiciones atmosféricas del país. Aunque su principal impacto está previsto para la sierra centro y sur, el Senamhi había advertido que el aumento de humedad y la configuración de los vientos podían favorecer precipitaciones en la costa.

La situación en Lima todavía no ha terminado. El Senamhi mantiene vigente un aviso meteorológico que contempla la continuidad de lloviznas de moderada a extrema intensidad en la costa hasta el miércoles 19 de agosto, además de incremento de la velocidad del viento, nubosidad, niebla y neblina.

¿Qué es una DANA?

DANA significa Depresión Aislada en Niveles Altos. Se trata de un sistema atmosférico caracterizado por una masa de aire frío aislada en las capas superiores de la atmósfera.

Cuando ese aire frío interactúa con condiciones más cálidas y húmedas en niveles inferiores, puede generar inestabilidad y favorecer diferentes tipos de precipitaciones. Dependiendo de la altitud y de las condiciones locales, estas pueden presentarse como lluvia, granizo, aguanieve o nieve.

En el caso de Aníbal, el sistema se desarrolla sobre el océano Pacífico, al norte de Chile. Su proximidad al territorio peruano favorece la ocurrencia de precipitaciones, principalmente en la sierra centro y sur.

¿Qué está provocando la DANA Aníbal en Perú?

El Senamhi había previsto precipitaciones de diversa intensidad entre el 16 y el 18 de agosto en la sierra centro y sur, acompañadas de granizo y descargas eléctricas principalmente en localidades ubicadas por encima de los 2,600 metros sobre el nivel del mar.

En las zonas que superan los 4,000 metros, el principal fenómeno esperado es la nieve. También se contempla la presencia de aguanieve, granizo y lluvias en otros sectores altoandinos, además de un incremento de la velocidad del viento y un descenso de las temperaturas durante las noches.

El especialista David Pareja, director de la Escuela Profesional de Geofísica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explicó que en los Andes la altitud será determinante. Por encima de los 4,000 metros pueden presentarse precipitaciones sólidas y nieve, mientras que en zonas de menor altitud pueden registrarse granizadas y tormentas eléctricas.

DANA Aníbal: ¿qué es y cómo afecta al clima en Perú? Composición Gestión/ Notebook.

¿Por qué también llovió en Lima?

Aquí es donde el comportamiento del fenómeno resulta más interesante.

El Senamhi explica que la DANA genera principalmente precipitaciones en la sierra sur, pero determinadas condiciones atmosféricas pueden favorecer que sus efectos se trasladen hacia la costa. En el caso de Lima, los vientos en niveles bajos dirigidos hacia la costa contribuyeron a concentrar humedad y favorecer las precipitaciones.

El meteorólogo Erickson Rojas, del Senamhi, señaló que las lluvias registradas el domingo en Lima estuvieron relacionadas principalmente con nubes bajas y una mayor concentración de humedad en la costa, favorecida por vientos del sur que presentaron una intensidad mayor a la habitual.

Por ello, no se trata simplemente de afirmar que “la DANA inundó Lima”. El fenómeno forma parte de la configuración atmosférica que se presentó estos días, pero la lluvia en la capital respondió a la interacción de varios factores meteorológicos.

¿Qué pasó en Lima Sur?

El domingo 16 de agosto, las precipitaciones se intensificaron en varios distritos de Lima Sur. Los mayores impactos se registraron en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, aunque también hubo afectaciones en Chorrillos y San Juan de Miraflores.

En Villa María del Triunfo, el Senamhi registró un acumulado de 7,2 milímetros, mientras que la estación de Las Palmas, en Chorrillos, registró 2,3 milímetros. En el centro de Lima, en cambio, los acumulados fueron considerablemente menores, de alrededor de 0,2 milímetros.

Las precipitaciones provocaron aniegos, acumulación de agua, problemas en las redes de desagüe y dificultades para la circulación vehicular. En algunos sectores de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, el agua llegó a afectar calles y viviendas.

El impacto también alcanzó al transporte. Un vehículo de transporte público quedó atrapado en un aniego en el bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo.

La emergencia llevó además a disponer clases virtuales en colegios ubicados en las zonas afectadas de Lima Metropolitana durante el lunes 17 de agosto, como medida preventiva.

¿Seguirá lloviendo en Lima?

Sí. El Senamhi mantiene un aviso hasta el 19 de agosto para la costa. Según la información difundida por la entidad, todavía pueden registrarse lloviznas de moderada e incluso fuerte intensidad, especialmente en Lima Sur.

Sin embargo, el escenario no necesariamente será igual al de la madrugada del lunes. El meteorólogo Erickson Rojas indicó que para este lunes se esperaban precipitaciones puntuales y que la intensidad sería menor que la registrada durante la madrugada. También se prevé un incremento de los vientos.

La zona sur de la capital concentra especial atención debido a su vulnerabilidad frente a los aniegos. La meteoróloga Angie Flores, del Senamhi, señaló que la geografía y las deficiencias en los sistemas de drenaje agravan los efectos de las precipitaciones en estos sectores.

¿Y qué puede pasar en la sierra?

En las zonas altoandinas, el riesgo es distinto al de Lima. Las precipitaciones sólidas pueden afectar carreteras, especialmente en puntos ubicados a gran altitud, mientras que las granizadas y las tormentas eléctricas representan riesgos adicionales.

Pareja advirtió que las vías terrestres pueden verse afectadas, particularmente en ciudades situadas por encima de los 4,000 metros. Una granizada intensa, por ejemplo, podría complicar el tránsito en zonas como Ticlio.

La agricultura también puede verse afectada por las precipitaciones sólidas. Fernando Mestanza, ingeniero meteorólogo de la Facultad de Ciencias Físicas de San Marcos, señaló que el granizo puede dañar los cultivos y que el enfriamiento puede generar estrés tanto en animales como en vegetales.

La DANA Aníbal genera nieve, granizo y lluvias en la sierra, mientras sus efectos atmosféricos también alcanzan la costa. Foto: Senamhi.

¿Cuándo terminará la DANA Aníbal?

El periodo inicialmente previsto por el Senamhi para la DANA Aníbal comprendía del 16 al 18 de agosto. Sin embargo, los efectos sobre la costa pueden prolongarse más allá de ese periodo.

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En Lima, el aviso meteorológico actualmente contempla condiciones favorables para precipitaciones hasta el 19 de agosto, aunque con una tendencia a la disminución de la intensidad.

Por ello, la evolución del fenómeno debe seguirse por los canales oficiales del Senamhi, especialmente en las zonas donde las lluvias pueden generar aniegos, afectar vías de comunicación o incrementar el riesgo de inundaciones.