Empresas de transporte. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) señaló que las empresas de transporte deben informar a los usuarios sobre el estado de las vías a causas de las fuertes lluvias a fin de salvaguardar la seguridad de sus pasajeros.

En cuanto a los vuelos afectados, precisó que las aerolíneas y agencias de viaje también deben informar de manera clara y oportuna sobre las cancelaciones o reprogramaciones de sus rutas.

Asimismo, deben tener habilitados sus canales de atención para que los pasajeros puedan solicitar el reembolso del boleto en caso no sea utilizado y endosar o transferir el boleto reprogramado, de ser necesario, agregó.

Instituciones educativas

En el ámbito educativo, el Indecopi indicó que los colegios deben informar oportunamente a los padres de familia las medidas que adoptarán por lluvias, huaicos o inundaciones.

, aseveró.

En su comunicado, la entidad aseguró que se encuentra en permanente monitoreo de la emergencia en coordinación con sus 26 oficinas regionales, para contribuir a la protección y defensa de los derechos de los consumidores en las zonas afectadas.

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