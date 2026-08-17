El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) señaló que las empresas de transporte deben informar a los usuarios sobre el estado de las vías a causas de las fuertes lluvias a fin de salvaguardar la seguridad de sus pasajeros.

Además, mencionó que las compañías deben permitir la postergación del viaje, el endoso del pasaje o la devolución del dinero, en caso se requiera.

En cuanto a los vuelos afectados, precisó que las aerolíneas y agencias de viaje también deben informar de manera clara y oportuna sobre las cancelaciones o reprogramaciones de sus rutas.

Asimismo, deben tener habilitados sus canales de atención para que los pasajeros puedan solicitar el reembolso del boleto en caso no sea utilizado y endosar o transferir el boleto reprogramado, de ser necesario, agregó.

🚨El Indecopi monitorea la emergencia por lluvias, huaicos e inundaciones a través de su sede central y sus 26 oficinas en todo el país, para contribuir a la protección y defensa de los derechos de los consumidores en las zonas afectadas. pic.twitter.com/JWvLAmSDiZ — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) August 17, 2026

Instituciones educativas

En el ámbito educativo, el Indecopi indicó que los colegios deben informar oportunamente a los padres de familia las medidas que adoptarán por lluvias, huaicos o inundaciones.

“Los colegios privados que suspendan clases por estas razones, deben recuperarlas de acuerdo con las disposiciones de la autoridad educativa correspondiente”, aseveró.

En su comunicado, la entidad aseguró que se encuentra en permanente monitoreo de la emergencia en coordinación con sus 26 oficinas regionales, para contribuir a la protección y defensa de los derechos de los consumidores en las zonas afectadas.