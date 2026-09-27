El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá el domingo 4 de octubre, día de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, hasta las 5 de la tarde para facilitar la entrega de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) que aún están pendientes de recojo, informó su jefa, Carmen Velarde.

La funcionaria explicó que esta medida busca garantizar que los ciudadanos puedan contar con su documento para ejercer su derecho al voto. Señaló que actualmente existen alrededor de 600,000 DNI pendientes de ser recogidos por sus titulares.

Velarde indicó que, durante esta semana, las principales agencias del Reniec atenderán con horario ampliado, desde las 6:15 de la mañana hasta las 7:45 de la noche.

Asimismo, el sábado 3 de octubre la atención se extenderá hasta las 10 de la noche y el domingo 4 de octubre las oficinas habilitadas atenderán desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Precisó que en los centros de impresión del Reniec también se podrá gestionar un duplicado urgente en caso de pérdida del documento, con la posibilidad de obtenerlo en aproximadamente una hora, según la sede y capacidad operativa. La entidad también ha dispuesto atención especial durante los fines de semana previos a los comicios.

La jefa del Reniec recordó, además, que los ciudadanos podrán votar con el DNI vencido. La entidad prorrogó excepcionalmente la vigencia de los documentos vencidos o próximos a vencer para las ERM 2026.

LEA TAMBIÉN: ONPE finaliza distribución del material electoral hacia todo el interior del país

La medida comprende el DNI azul, amarillo y electrónico, y también permite votar a quienes cumplieron o cumplirán 18 años hasta el 4 de octubre y todavía tienen DNI amarillo.

Según el Reniec, el DNI vencido será válido únicamente para sufragar en las elecciones del 4 de octubre y no para realizar otros trámites que requieren un documento vigente.

El padrón de las ERM 2026 registra 26 millones 314,724 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 1 millón 735,329 tienen el DNI vencido.