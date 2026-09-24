La publicación del IPSRP se da a semanas del 4 de octubre, cuando se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales, donde se renovaran estas autoridades para el periodo 2027-2030. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
La publicación del IPSRP se da a semanas del 4 de octubre, cuando se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales, donde se renovaran estas autoridades para el periodo 2027-2030. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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En los últimos años Perú no dejó de crecer, pero ese avance económico no ha llegado todavía a todas las regiones. Eso remarca la última edición del Índice de Progreso Social Regional 2026 (IPSRP) que Centrum PUCP compartió en exclusiva con Gestión.

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