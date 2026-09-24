A puertas de que todas las regiones y localidades del país renueven sus autoridades, el IPSRP recalca una dura realidad: salvo una excepción, no hay departamento en el Perú que haya elevado su capacidad y se ubique en un nivel, al menos, medio alto para generar progreso social para su población.

Aquí un resumen de lo más destacado del estudio, así como las oportunidades de mejora que se abren de cara a los próximos años.

Solo se “salva” una región

El IPSRP mide la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos y las facilidades para cubrirlas. Ello se resume en 3 dimensiones clave que constituyen el indicador.

Estas son necesidades básicas humanas, como agua, vivienda y seguridad personal; fundamentos del bienestar, como salud y acceso a comunicaciones; y oportunidades, como la educación superior. El puntaje final de cada región sale del resultado en cada una de las 3 áreas que se puntúan del 0 (nivel extremo bajo) al 100 (muy alto).

Entre 2025 y 2026, 9 regiones elevaron su puntaje en el IPSRP. Sin embargo, sola una logró subir de rango: Moquegua (66.6 puntos, categoría “medio alto”). El resto se ubican en el nivel “medio bajo” (55 a 64 puntos) del IPSRP, lo que refleja un promedio por debajo del mínimo esperado para mostrar que son capaces de garantizar el progreso social.

La región del sur también alcanzó el nivel “alto” (75-84 puntos) en la dimensión Necesidades Básicas, junto a Lima, Callao, Tacna e Ica. Donde sí está sola es en Oportunidades: es la única que bordea el rango “alto” aquí.

En el histórico, Moquegua es el único departamento que ha logrado avanzar en el IPSRP desde 2022, cuando el resto de las regiones se estancaron en el nivel “medio bajo”. ¿Hay algo que haga especial a este departamento del país?

“Diría que lo explican dos factores principalmente. Uno, el dinamismo del sector privado, especialmente el minero que genera empleo de calidad allí e invierte en Obras Por Impuestos, por ejemplo. Dos, su calidad de gobierno. Hace tiempo que Moquegua refleja buena gestión, por eso en el IPSRP destaca en acceso a educación superior. Podría ser la referencia para otra regiones que puedan desarrollar condiciones similares”, explicó Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP.

Inseguridad frena progreso social

En esta edición del IPSRP 2026, Centrum recordó un dato que resalta del último Censo Nacional 2025, que publicó este año el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y que sostiene parte del estancamiento de varias regiones en el índice.

El crimen se ha consolidado como uno de los mayores frenos al bienestar. Así lo reflejó el INEI cuando reveló que la percepción de inseguridad aumentó prácticamente en todas las regiones del Perú entre 2024 y 2025. A ello Centrum PUCP suma que el año pasado se registró un récord de homicidios, con 2,218.

Regiones como Lima, La Libertad, Callao, Piura e Ica, todas en el nivel “medio bajo” general del IPSRP, concentran una parte importante de los homicidios, lo que evidencia que la seguridad ciudadana continúa siendo un desafío nacional, de acuerdo a Centrum.

¿Cómo impacta esta dura realidad sobre el IPSRP? De acuerdo con Guevara, principalmente en aumentar la incertidumbre sobre cómo progresar sin estar en peligro.

“En la dimensión que más afecta es Necesidades Básicas, pero también en Oportunidades. Asociado a ello está el derecho a vivir en paz, tener justicia pronta y oportuna, pero también a invertir y crecer generando empleo y bienestar familiar. Su efecto termina siendo transversal”, sostuvo el académico.

Oportunidad de oro para nuevos alcaldes y gobernadores

La publicación del IPSRP se da a semanas del 4 de octubre, cuando se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales, donde se renovaran estas autoridades para el periodo 2027-2030. Con ello, Perú cerraría un año electoral completo, donde también inició un nuevo gobierno, está vez con Keiko Fujimori al frente.

El “estancamiento” de casi todas las regiones en el nivel “medio bajo” arrancó en 2023, cuando las autoridades que culminan ahora su mandato lo iniciaron. Para Guevara, este nuevo ciclo que iniciará en 2027 es una gran oportunidad para revertir lo que marca el IPSRP hace años.

Las Elecciones Municipales y Regionales se realizarán este domingo 4 de octubre. (Foto: USI).

El director general de Centrum manifestó que será importante escoger, en principio, personas con “un récord impecable”, pero igual de crucial será que tengan un perfil de gestores públicos. A su criterio este factor será clave para poder avanzar, en coordinación con el gobierno central.

“Debe fluir la articulación entre cada provincia del país. En Brasil, por ejemplo, existe el Ministerio de las Ciudades, que se encarga justo de eso. Ese rol acá le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros, pero a nivel regional las oficinas de gobernadores y alcaldes tienen la misma responsabilidad”, refirió.

El progreso tiene Código Postal

Por Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP

El IPSRP 2026 muestra una realidad difícil de ignorar: el progreso tiene código postal. Mientras algunas regiones avanzan, otras siguen atrapadas en brechas cotidianas. Moquegua encabeza el país, aunque aún lejos de un nivel alto, mientras Puno, Loreto y Madre de Dios presentan mayores rezagos. Esto evidencia que, en el Perú, las oportunidades todavía dependen demasiado del lugar donde se nace, crece o vive.

Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP. Foto: Centrum PUCP.

La década no muestra un avance uniforme: se deterioran dimensiones clave como los derechos personales, la tolerancia, la inclusión y el ambiente. Aunque algunas regiones mejoran y suben posiciones, esto no significa necesariamente que la vida de las personas avance al mismo ritmo.

El verdadero desafío es convertir el crecimiento en oportunidades, derechos, seguridad, bienestar y un entorno saludable. El desarrollo social del Perú no debería medirse solo por su promedio, sino por cuanto logramos mejorar la realidad de quienes están más atrás.