Las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 6,840 millones a julio de este año, un crecimiento de 2.5% comparado con igual periodo del 2025. Sin embargo, pero con el fenómeno de El Niño (FEN), todo apunta a que la actividad se vería afectada en los meses siguientes.

El propio Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reconoce que existe un sesgo a la desaceleración de las agroexportaciones proyectada hacia este segundo semestre del 2026, porque las alteraciones térmicas asociadas al FEN han mermado volúmenes cosechados de cultivos clave como el mango, la cebolla y el espárrago.

Históricamente, las agroexportaciones concentran el 37% de su valor en el primer semestre, y el 63% en el segundo semestre de cada año. Según el Midagri, si la caída registrada en mayo (-2.0%) y junio (-4.3%) se profundiza en los siguientes meses, las agroexportaciones totales el 2026 se ubicarían debajo de los US$ 15,013 millones logrados el 2025.

evolución de las agroexportaciones. Fuente: Midagri

¿Qué prevén los productores?

Consultado sobre el tema, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), señaló a Gestión que, desde hace meses, ya se están sintiendo los efectos del FEN en todos los cultivos, pero particularmente en mangos y cebollas, que han visto caer su producción.

Al respecto, el Midagri reporta una caída en el volumen exportado del mango congelado (-24.1%), mango fresco (-10.8%), cebolla fresca (-10.9%), espárrago (-6%) y uvas (-0.2%) en el primer semestre de este año versus igual periodo del 2025.

En general, Amaro refirió que la proyección de AGAP es que las agroexportaciones sumen US$ 15,000 millones en 2026, es decir un “crecimiento” de 0% en valor respecto al 2025. Además, se prevé una caída en volumen de entsre 20% y 30% respecto al año pasado -dependiendo del cultivo- por el efecto del FEN.

Riesgo para principales productos de agroexportación ante el FEN. Fuente: Midagri

Otros factores de riesgo

Pero, según observó Amaro, no solo el FEN amenaza a la actividad agroexportadora, sino también cada vez más proyectos de ley que buscan derogar los beneficios tributarios de la Ley N° 32434, Nueva Ley Agraria, que se dio el 2025, y fue reglamentada en febrero último.

Ya hace casi un mes Gestión dio cuenta de los proyectos que plantearon, por un lado, Juntos por el Perú (JP) y, por el otro, Ahora Nación, para limitar el tamaño de las empresas que podrían acceder a esos beneficios, según sus ingresos anuales, y eliminar la reducción del Impuesto a la Renta (IR), hoy en 15%.

Ahora, se suma un nuevo proyecto presentado por la diputada Norma Palomino (JP) que pide restaurar la tasa general (29.5%) para los agroexportadores a partir del año 2027, además de restituir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) la plena facultad de programar inspecciones al sector agrario.

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Preocupación por informe de OCDE

También causa preocupación en el sector, indicó Amaro, la presentación de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), encargado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que recomienda eliminar el régimen del 15% del IR y aplicar la tasa estándar de ese impuesto a las grandes compañías agrícolas, para “reforzar la equidad horizontal del sistema tributario”.

Arándanos. Generan los mayores márgenes brutos a agroexportadoras. (Foto: GEC)

No obstante, el presidente de AGAP consideró que el citado informe estaría sesgado y sería incompleto, porque no tomó en cuenta la posición del sector agrario ni evaluó los impactos positivos del régimen del 15% del IR en las exportaciones, la tributación y el empleo.

Amaro señaló que el 2000, con el 30% del IR aplicado al sector, el país no exportaba más allá de los US$ 800 millones anuales y el Estado peruano no recaudaba más de S/ 70 millones por año, pero luego, con la tasa del 15% que se aplicó con la Ley de Promoción Agraria de ese entonces, se empezó a aumentar las exportaciones progresivamente hasta llegar a los US$ 15,000 millones.

Con ello, la recaudación empezó también a crecer, y pasó de S/ 70 millones hasta los S/ 1,700 millones por año, además que esa actividad ha dado empleo a más de 2 millones de trabajadores, remarcó.

Por esa razón, el titular de AGAP indicó que están buscando dialogar con el titular del MEF, Elmer Cuba, con el premier Luis Galarreta, y con la presidenta Keiko Fujimori, para que se mantenga en todos sus alcances la nueva Ley Agraria.

¿Qué pérdidas se prevén para el sector?

Un análisis que realizaron Fresh Fruit y Preciso Consultoría observa que el mayor impacto del FEN en el sector agroexportador peruano -a pesar de que ese fenómeno empieza este año-, no se vería en el 2026, sino el 2027, porque los efectos climáticos que hoy dañan a las plantas se reflejarán en la cosecha y la logística para su transporte en el año entrante.

En esa línea, dicho análisis estima que entre 2026 y 2027, los top 20 productos del sector agroexportador peruano podrían acumular una pérdida en valor por US$ 1,498 millones, y una pérdida en volumen de 969,000 toneladas.

“El volumen cae 13.5% en 2027 y el valor −8.9% [...] Cuando la oferta peruana se contrae el precio internacional sube, pero lo que decide cuánto sube no es el peso del Perú en su propia oferta sino su peso en el mercado de destino, y ahí el comprador sustituye orígenes”, observó.

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