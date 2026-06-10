El vino peruano atraviesa uno de sus momentos más interesantes. Estas son las cifras que marcarán su futuro. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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Hablar de vino es hablar de agro, industria, comercio y cultura en una misma copa. En 2015, las bodegas peruanas produjeron poco menos de 14 millones de litros de vino. Diez años después, la cifra superó los 21.9 millones. En el camino, hubo cosechas récord, etapas de expansión acelerada y también retrocesos.

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