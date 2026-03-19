Hace un cuarto de siglo, cuando inicié mi camino entre cavas y manteles, el Perú comenzaba a fraguar una revolución que asombraría al mundo. Sin embargo, en aquel entonces, el foco era casi exclusivamente el fuego. La cocina era el epicentro absoluto, el chef la figura mítica y el salón, muchas veces, un espacio de tránsito: un mensajero entre el genio del fogón y el hambre del comensal.

Hoy, en el 2026, el panorama ha mutado de forma irreversible. Tras décadas de perfeccionamiento técnico en los platos, hemos alcanzado un techo de cristal: la calidad del insumo y la técnica de cocción se han democratizado. Lo que hoy separa a un restaurante exitoso de un templo de peregrinación gastronómica no es el punto de cocción del lomo, sino la danza invisible que ocurre desde que el cliente cruza el umbral. En todos estos años, he sido testigo de esta certeza: el servicio de salón representa hoy el 50% del valor del valor de un restaurante.

El buen mozo no es un transportador de platos; es un intérprete de necesidades no expresadas. En la prosa del servicio, cada movimiento es una palabra y cada silencio, una puntuación. (Foto: Referencial/Freepik)

LEA TAMBIÉN: El nuevo amante del vino: cómo piensan y beben los empresarios en 2026

La prosa del servicio: La danza invisible

El buen mozo no es un transportador de platos; es un intérprete de necesidades no expresadas. En la prosa del servicio, cada movimiento es una palabra y cada silencio, una puntuación. Un mozo de excelencia posee una “psicología de mesa” que ninguna inteligencia artificial podrá replicar. Es capaz de leer el lenguaje corporal de una pareja en tensión, el apremio de un ejecutivo con el tiempo contado o la curiosidad de un turista que busca, en una copa de vino, el alma de los Andes.

El servicio es un arte performativo, un espectáculo. El salón es el escenario y el mozo, el actor principal que, a diferencia del teatro tradicional, no busca el aplauso individual, sino la armonía del conjunto. La elegancia no reside en la rigidez, sino en la fluidez: en la capacidad de estar presente sin ser invasivo, de aparecer justo antes de que el cliente lo requiera y de desaparecer cuando la intimidad de la mesa lo exige.

El sommelier y el mozo: la sinergia del conocimiento

Aprendí que una carta de vinos prodigiosa es letra muerta si el equipo de salón no la siente como propia. El mozo es el aliado estratégico del sommelier. Cuando un mozo está capacitado, no vende una botella; vende una historia de origen, una geografía y una emoción.

La capacitación técnica —el manejo de la cristalería, el respeto por las temperaturas, el descorche silencioso— es el abecedario. Pero la literatura del servicio es la hospitalidad. El empresario debe entender que un personal de salón formado es un activo que genera rentabilidad directa. Un mozo que conoce la trazabilidad de un vino de Ica o la historia de un queso andino eleva el ticket promedio de forma orgánica, porque no está fuerza la venta, enriquece una experiencia.

La profesionalización como escudo ante la crisis

El mayor desafío que enfrenta nuestra gastronomía, en medio de su liderazgo mundial, es la retención del talento. En un mercado donde los grandes grupos internacionales miran al Perú para reclutar sus cuadros de mando, el empresario local debe valorar el salón no como un costo operativo, sino como su principal inversión en marketing.

La profesionalización del servicio otorga dignidad al oficio. Debemos desterrar la idea del “mozo de paso”. Cuando el personal se siente parte de la narrativa del restaurante, el servicio deja de ser mecánico y se vuelve genuino. Y es esa autenticidad la que genera la lealtad del cliente, ese retorno constante que es el flujo vital de cualquier empresa.

El ritual final

Llegamos al final del servicio, el momento en que la experiencia se traduce en gratitud. La propina, en la estructura económica de nuestra industria, es mucho más que un complemento salarial; es un barómetro de excelencia y un motor de incentivo.

Para el empresario, la propina es el sistema de meritocracia más puro que existe. Es el mensaje directo del cliente hacia el equipo. Sin embargo, como sociedad y como industria, debemos entender que no reemplaza al salario digno, sino que lo corona. Es el incentivo que mantiene la llama del servicio encendida; el reconocimiento tangible a ese esfuerzo extra: recordar que al cliente no le gusta el hielo en el agua o que prefiere su vino tinto decantado con antelación.

El aporte de la propina en el ecosistema del restaurante es vital para sostener el estándar de liderazgo que el Perú ostenta hoy. Incentiva al personal de salón a no bajar la guardia, a ser detallista y a entender que su bienestar está intrínsecamente ligado a la satisfacción del comensal. Es, en esencia, un círculo virtuoso.

Al final del día, la gente olvidará lo que comió, pero nunca olvidará cómo la hicimos sentir.

Carpe vinum. “Aprovecha el vino”