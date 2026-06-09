A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la compañía informó sobre el proyecto “Modificaciones al taller de mantenimiento de montacargas en Planta Pucusana”, a ejecutarse dentro de un área de 771.26 metros cuadrados (m²) en el complejo industrial ubicado en el kilómetro 59.7 de la Panamericana Sur. La propuesta contempla nuevos ambientes operativos y administrativos, sin ampliar la superficie ocupada ni incrementar la capacidad de producción.

La iniciativa se desarrollará dentro de la Planta Pucusana, uno de los principales complejos industriales de Arca Continental en Perú. (Foto: GEC)

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Los cambios que alista Arca Continental

El proyecto de Arca Continental contempla la modificación del taller de mantenimiento de montacargas ubicado dentro de su Planta Pucusana, en Lima, como parte de una estrategia para reforzar la continuidad operativa y eficiencia logística de este complejo industrial. La iniciativa se desarrollará en un área existente de 771.26 metros cuadrados (m²), sin ampliar la superficie ocupada ni incrementar la capacidad de producción de la planta.

En detalle, la compañía plantea una reorganización integral del taller mediante la implementación de nuevos ambientes y una mejor distribución funcional de los espacios. Entre los componentes previstos figuran áreas de ingreso y salida de vehículos, taller mecánico, zona de lavado, área operativa, almacén de repuestos, maestranza, oficina de jefatura, sala de reuniones, área eléctrica, compresora de aire, zona de almacenamiento de aceites y una sala de capacitación ubicada en un mezzanine.

La empresa explicó que el proyecto busca asegurar la operación de una flota de 80 montacargas, los cuales registran un uso promedio de 350 horas mensuales y demandan constantes trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. Bajo ese contexto, la nueva configuración del taller apunta a mejorar la capacidad y eficiencia de atención de los equipos, optimizando los espacios de trabajo y el flujo operativo dentro de la planta.

El nuevo esquema incluirá ambientes especializados para mantenimiento, lavado, almacenamiento de repuestos y áreas administrativas. (Foto: Pexels)

Desarrollo del proyecto e inversión

En el referido plan presentado al Ministerio de la Producción (Produce), Arca Continental detalló las etapas previstas para la ejecución del proyecto “Modificaciones al taller de mantenimiento de montacargas en Planta Pucusana”. La iniciativa contempla una fase inicial de planificación con habilitación de oficinas y almacenes temporales, levantamiento topográfico y adecuación del terreno, seguida de una etapa de construcción con trabajos de demolición, desmontaje, obras civiles, estructuras metálicas e instalaciones eléctricas. Según el ITS, el taller continuará operando mientras se desarrollen las modificaciones.

Asimismo, la inversión estimada para el proyecto asciende a S/2.049 millones, incluido IGV, y se ejecutará dentro de un área existente de 771.26 metros cuadrados (m²), sin ampliar la superficie ocupada ni incrementar la capacidad de producción de la Planta Pucusana. El ITS también señala que la vida útil del proyecto se extenderá hasta el cierre de operaciones del complejo industrial.