La embotelladora de Coca-Cola, Inca Kola y San Luis en Perú prepara cambios en un componente clave para el funcionamiento de su complejo industrial en Lima. /Arca Continental Lindley)
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Sandra Reyes
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Arca Continental, embotelladora de marcas como Coca-Cola, Inca Kola, Fanta, Sprite y San Luis en Perú, prepara nuevos cambios en su Planta Pucusana, uno de sus principales complejos industriales en Lima. La compañía busca poner mayor foco su operación logística ¿Qué cambios alista?

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