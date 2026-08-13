Nuevo superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), César Alfonso Luna Victoria León. Foto: PJ.
Nuevo superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), César Alfonso Luna Victoria León. Foto: PJ.
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Redacción Gestión
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El nuevo superintendente de la , César Alfonso Luna Victoria León, y tres integrantes del directorio del , propuestos por el Poder Ejecutivo, juraron este jueves ante la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

La ceremonia se realizó en el Palacio de Justicia y contó con la presencia del , además de jueces y funcionarios del Poder Judicial, la Sunat y el BCRP.

Luna Victoria León prestó juramento como titular de la Sunat en cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 501, cuyo artículo 7 establece que el superintendente, para asumir sus funciones, debe prestar juramento ante el presidente o presidenta de la Corte Suprema de la República.

El superintendente de la Sunat es designado por el presidente o presidenta de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante resolución suprema, por un periodo de cinco años.

Asimismo, la Ley N.° 31419 establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

Nuevos directores del BCRP

Previamente, la titular del Poder Judicial tomó juramento a Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki como integrantes del directorio del BCRP, también a propuesta del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política del Perú, el directorio del Banco Central de Reserva está conformado por siete miembros. De ellos, corresponde al Poder Ejecutivo designar a cuatro.

La misma disposición establece que los directores del BCRP son nombrados por el periodo constitucional que corresponde al presidente de la República y no representan a ninguna entidad ni interés particular.

El Banco Central cumple funciones vinculadas a la estabilidad monetaria del país, entre ellas la regulación de la moneda y el crédito del sistema financiero, la emisión de billetes y monedas y la administración de las reservas internacionales.

Nuevo jefe de Sunat y tres directores del BCRP asumen el cargo: ¿quiénes son los elegidos? Foto: PJ.
Nuevo jefe de Sunat y tres directores del BCRP asumen el cargo: ¿quiénes son los elegidos? Foto: PJ.

Al acto también asistieron los jueces supremos Víctor Castillo León y Wilber Bustamante del Castillo, así como el magistrado Johnny Cáceres Valencia y funcionarios del Poder Judicial y del BCRP.

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