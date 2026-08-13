El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una foto de archivo. (Foto:EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una foto de archivo. (Foto:EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL)
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Agencia EFE
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El , celebró este jueves el fallo de un tribunal estadounidense que mantiene los sobre los envíos “de minimis” de mercancías de bajo valor impuestos como parte de su agresiva política comercial.

¡Gran victoria hoy en el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. contra uno de los vacíos legales más reprehensibles de la política comercial estadounidense: la llamada exención ‘de minimis’!”, escribió Trump en su red Truth Social.

El fallo emitido hoy por la corte desestimó la impugnación planteada por un importador contra la suspensión de las exenciones que el propio Trump implementó a través de dos órdenes ejecutivas el año pasado.

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Antes de esto, Estados Unidos había suspendido el pago de impuestos aduaneros para estos envíos, generalmente con un valor inferior a US$ 800, desde hacía más de un siglo.

Durante años, los remitentes extranjeros pudieron enviar paquetes valorados en hasta 800 dólares a nuestro país libres de impuestos, sin aranceles, y con mucha menos supervisión. Se convirtió en un gran vacío legal para quienes eluden los aranceles, así como en una vía explotada por traficantes de fentanilo, falsificadores y otros delincuentes para introducir productos peligrosos e ilegales en Estados Unidos”, añadió Trump.

El mandatario asegura en su mensaje que, solo en 2024, la exención de los envíos “de minimis” le costó al país “unos US$ 10,800 millones en ingresos arancelarios no percibidos”.

De este modo, el tribunal mantiene vigentes los cobros activados por Trump, que oscilan actualmente entre 10%-12.5% para estos envíos en función de su país de procedencia.

La medida tiene serias repercusiones para el comercio electrónico, especialmente para las plataformas chinas Temu y Shein.

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