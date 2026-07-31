Casi la mitad de las exportaciones peruanas dirigidas a Estados Unidos se verán afectadas por los nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump en medio de una investigación sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX), la medida alcanza envíos peruanos por US$ 5,336 millones, monto que representa el 49.7% de todo lo que el Perú exportó al mercado estadounidense durante el 2025.

En total, el nuevo arancel afectará 2,166 de las 2,772 líneas arancelarias que se venden a Estados Unidos.

Entre los productos que ahora pagarán esta tasa están:

arándanos

uvas

espárragos

mandarinas

prendas de vestir de algodón, como camisas, camisetas, blusas y suéteres

La lista también incluye collares y cadenas de oro tipo cuerda, alcachofas preparadas, aceite de pescado, quinua orgánica, filetes congelados de mahi mahi, cebollas y fresas congeladas, productos que forman parte de la oferta peruana para ese mercado.

Además, el CIEN-ADEX advierte que, los productos incluidos en la Sección 232 de la legislación estadounidense -que suman envíos por US$ 499.2 millones- están en riesgo de enfrentar mayores aranceles pues en este grupo se permite aplicar más aranceles por motivos de seguridad.

En este grupo están las placas, láminas, barras y varillas de cobre refinado, neumáticos y distintos tipos de alambre de cobre.

Investigación. Cabe recordar que, en marzo del 2026, EE.UU. inició una investigación para determinar si alguna de las 60 economías evaluadas, entre ellas el Perú, incumplía o no hacía cumplir la legislación sobre la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.

Pero, no todas las exportaciones peruanas serán afectadas. Coincidiendo con lo que indicó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el gremio indicó que el 45.6% de los envíos a Estados Unidos, equivalentes a US$ 4,899.7 millones, no estará sujeto a aranceles adicionales.

Entre los principales productos que mantienen esa condición se encuentran: