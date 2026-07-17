La Asociación de Exportadores (Adex) estimó que las exportaciones peruanas superarían los US$107,000 millones al cierre del presente año, lo que permitirá impulsar el desarrollo económico de las regiones.

“En el 2025 las exportaciones superaron los 90,000 millones de dólares. Este año proyectamos superar los 107,000 millones y cerrar con un alza de 20%, dinamizando las economías regionales”, afirmó el presidente de Adex, César Tello, durante la ceremonia por el 53° aniversario del gremio empresarial.

Asimismo, sostuvo que los mercados internacionales ya no solo valoran lo que se exporta, sino también cómo produce, por lo que consideró indispensable potenciar la innovación, la sostenibilidad, la trazabilidad y la generación de valor agregado en toda la cadena productiva.

Reglas de origen son clave

El presidente de Adex señaló que la integración comercial debe avanzar al mismo ritmo de las cadenas globales de valor y que la Alianza del Pacífico tiene la oportunidad de consolidarse como una plataforma regional de producción que abastezca al mercado estadounidense.

Adex consideró que resulta clave avanzar hacia un esquema de acumulación de reglas de origen entre Chile, Colombia, México, Perú y EE.UU. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Para lograrlo, el titular de ese gremio exportador consideró que resulta clave avanzar hacia un esquema de acumulación de reglas de origen entre Chile, Colombia, México, Perú y EE.UU.

Ese esquema -explica Adex- permitiría reconocer como originarios los insumos y procesos productivos desarrollados en cualquiera de estos países y facilitar el acceso a las preferencias arancelarias contempladas en los tratados de libre comercio vigentes.

Esta herramienta llevaría además -anota- a elevar la competitividad regional, atraer nuevas inversiones, promover la especialización productiva de cada economía, reducir costos, ampliar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas globales de valor y contribuir a la generación de más empleo formal y de calidad.

En ese sentido, el presidente de Adex propuso poner en marcha una Agenda País que concentre los esfuerzos nacionales en los desafíos que ya no admiten más postergaciones, como reforzar la seguridad ciudadana.

Asimismo, anotó, el país necesita prepararse frente a los riesgos del Fenómeno del Niño, simplificar y modernizar el Estado, cerrar las brechas de infraestructura logística, elevar la calidad del capital humano y acelerar la formalización de la economía.

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Becas por Impuestos

Tello Ramírez planteó la creación de ‘Becas por Impuestos’, mediante el cual las compañías podrían destinar parte de su Impuesto a la Renta al financiamiento de becas de educación superior, formación técnica y capacitación especializada, bajo un esquema transparente, supervisado por el Estado y orientado a resultados.

Adex plantea crear el mecanismo de Becas por Impuestos (Foto: EL COMERCIO/JULIO REANO MESONES)

Este mecanismo tomaría como referencia el exitoso modelo de Obras por Impuestos, que ha demostrado que la participación del sector privado puede acelerar el cierre de brechas en beneficio de la población.

Asimismo, propuso revisar y eliminar los cuatro feriados nacionales incorporados en los últimos años, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los compromisos productivos y brindar mayor previsibilidad a las actividades económicas. “Estas fechas pueden preservarse mediante actividades educativas y conmemorativas”, indicó.