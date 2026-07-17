Uno de los retos del factoring es aumentar la participación del sector público en estas operaciones. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El factoring es una alternativa de financiamiento que crece consistentemente a dos dígitos, en particular desde el 2021, y al parecer seguirá a ese ritmo, por lo menos en el futuro inmediato, ¿qué revelan las cifras?

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