A nivel internacional, no existe un sistema centralizado de información como Cavali. (Imagen: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La Sunat ha puesto ahora su atención sobre el factoring, en particular, en aquellas operaciones relacionadas con el comercio exterior, ¿en qué sentido se ha pronunciado?

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