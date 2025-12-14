Caja Piura se prepara para entrar a dos nuevos negocios a fin de complementar su cartera de servicios financieros en el 2026.

“Estamos a punto de empezar un piloto de factoring. Es un negocio muy interesante. Para tener una idea, de las facturas que se emiten en un país latinoamericano, más o menos entre el 10% y 15% se negocia mediante factoring”, adelantó a Gestión Javier Bereche presidente del Directorio de Caja Piura.

El Perú está por niveles solamente del 2%, entonces representa una oportunidad interesante para entrar en el negocio de factoring en beneficio sobre todo de la subcontratación empresarial del país, manifestó.

El factoring consiste en convertir las cuentas por cobrar (facturas, recibos por honorarios, letras) correspondientes a la venta de un bien, la realización o prestación de un servicio por parte de una empresa (proveedor), en efectivo. Es decir, permite a un proveedor (usualmente una mype) adelantar el cobro de su factura

Ese es lo que vamos a lanzar próximamente, el segundo negocio que vamos a lanzar, que te doy una primera son las remesas internacionales.

Nosotros estamos, hemos podido valorizar que las remesas peruanas están por el orden de 4000 millones de dólares al año.

Esos 4000 millones de dólares al año, muchos de esos que remesan al Perú, es decir, que mandan dinero del exterior al Perú.son clientes de Caja Piura, nosotros tenemos 2.800.000 clientes, muchas de esas familias tienen familiares, valga la redmancia, que viven en los principales destinos laborales extranjeros para los ciudadanos peruanos, como son Patterson, New Jersey, Madrid, Barcelona, Milán, Buenos Aires, Ecuador,Son, digamos, los...Unión Europea en general son los principales destinos donde los compatriotas laboran y envían remesas al Perú, pero lo hacen a través de la banca internacional o de agencias de traslado de dinero internacionales.Nosotros hemos decididoexplorar este nuevo negocio y poner a disposición de estas familias peruanas el proceso de remesas y que puedan remesar al Perú esos dineros a través de la caja Piura y con todo gusto te estamos diciendo que este es un producto que vamos a lanzar en el 2026 también