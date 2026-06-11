La Contraloría General de la República (CGR) alertó a la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte (Diris Lima Norte) una serie deficiencias que ponen en riesgo la adecuada conservación y almacenamiento de vacunas contra el sarampión en seis establecimientos de salud ubicados en distritos de Lima Norte, lo cual compromete su eficacia, seguridad y calidad, afectando así los objetivos del esquema nacional de vacunación.

Cabe señalar que el pasado 6 de junio, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió la Alerta Epidemiológica AE-CDC- N°006- 2026 con el objetivo de intensificar las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control, priorizando la vacunación contra el sarampión, así como la identificación y respuesta oportuna ante casos sospechosos y confirmados.

Según el Informe de Visita de Control N° 009-2026-OCI/6353-SVC, cuyo periodo de evaluación fue del 20 de mayo al 1 de junio de 2026, una comisión de control realizó una supervisión al Centro de Salud Materno Infantil (CSMI) Dr. Enrique Martín Altuna en el distrito de Puente Piedra, el Centro Materno Infantil (CMI) México en San Martín de Porres, el Puesto de Salud (PS) Primavera en Comas, el PS José Olaya y el Centro de Salud (CS) Milagro de Fraternidad, ambos en Independencia, y el CS Caquetá en el Rímac.

La finalidad de la supervisión fue verificar si el ambiente de cadena de frío de dichos establecimientos de salud cuenta con el equipamiento mínimo necesario de acuerdo a la normativa aplicable y vigente.

Seis establecimientos de salud

Es así que en el CSMI Dr. Enrique Martín Altuna se evidenció que el ambiente de cadena de frío no cuenta con equipos necesarios conforme lo exige la normativa aplicable, tales como estabilizador de voltaje, lo que ocasiona que las refrigeradoras y congeladoras se encuentran conectadas directamente a la corriente eléctrica; la alarma dual de temperatura y corriente, grupo electrógeno, equipo contra incendio y kit de herramientas para la instalación y el mantenimiento preventivo/recuperativo de refrigeradoras ice lined y congeladoras.

Mientras que en el CMI México también se verificó que las refrigeradoras y congeladoras se encuentran conectadas directamente a la corriente eléctrica debido a la falta de estabilizador de voltaje y tampoco se cuenta con alarma dual de temperatura y corriente, grupo electrógeno, equipo contra incendio y el kit de herramientas para la instalación y el mantenimiento preventivo/recuperativo de refrigeradoras ice lined y congeladoras.

Por su parte, el ambiente de cadena de frío del PS Primavera no cuenta con grupo electrógeno y el kit de herramientas para instalación y mantenimiento preventivo/recuperativo de refrigeradoras y congeladoras. En el PS José Olaya, los equipos que faltan en el ambiente de cadena de frío son: estabilizador de voltaje (por lo que las refrigeradoras y congeladoras están conectadas directamente a la corriente eléctrica), alarma dual de temperatura y corriente, grupo electrógeno, equipo contra incendio y el kit de herramientas.

El informe de Contraloría evidenció que el ambiente de cadena de frío del CS Milagro de Fraternidad no cuenta con alarma dual de temperatura y corriente, grupo electrógeno y el kit de herramientas para la instalación y el mantenimiento de refrigeradoras y congeladoras; de igual manera en el CS Caquetá sobre los equipos faltantes como el grupo electrógeno y el kit de herramientas.

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A su vez, la comisión de control advirtió que los seis establecimientos de salud visitados contaban, a la fecha de la visita, con stock de vacunas contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR) para niños hasta los diez años, así como con los insumos necesarios para la vacunación.

Además, dichos establecimientos de salud vienen realizando la difusión de información preventiva y de control, así como la vigilancia epidemiológica contra varias enfermedades, entre ellas figura el sarampión.

A esto se suma que la Diris Lima Norte continúa con la vigilancia epidemiológica intensificada y realizan las coordinaciones permanentes para garantizar la distribución oportuna de productos biológicos, soporte logístico y fortalecimiento del recurso humano para las intervenciones sanitarias correspondientes en los establecimientos de salud bajo su jurisdicción.

En ese sentido, los hechos alertados generan riesgos para la adecuada conservación y almacenamiento de las vacunas usadas contra sarampión y otras enfermedades, así como se podría comprometer su eficacia, seguridad y calidad, afectándose el cumplimiento de los objetivos del esquema nacional de vacunación.

La Contraloría recomendó comunicar los hechos alertados al titular de la Diris Lima Norte para que adopte las medidas correctivas que correspondan y así garantizar la adecuada conservación de las vacunas y cumplir con su finalidad pública de proteger a la población contra esta enfermedad.