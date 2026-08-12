El crecimiento de las mypes no se ha traducido en más empresas de mayor escala. (Foto: Andina)
El crecimiento de las mypes no se ha traducido en más empresas de mayor escala. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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En Perú, formalizar una empresa no garantiza que crezca ni, mucho menos, que salga de los regímenes tributarios pensados para las micro y pequeñas empresas y pase a un régimen general.

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