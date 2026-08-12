¿Basta un cartel para no recibir efectivo? El debate detrás de los negocios “cashless” | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El avance de las tarjetas, transferencias y billeteras digitales ha llevado a algunos establecimientos a prescindir por completo del efectivo y operar bajo modelos cashless.

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