Existe la obligación de utilizar medios de pago para los montos a partir de los S/ 2,000.
Existe la obligación de utilizar medios de pago para los montos a partir de los S/ 2,000.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Si un trabajador tuvo retenciones en exceso en su sueldo, a cuenta del Impuesto a la Renta (IR); o sustentó gastos adicionales por hasta 3 UIT, podría luego solicitar a la Sunat una devolución de impuestos. Pero ¿qué ocurre en caso el trabajador recibió su sueldo en efectivo y no por algún medio de pago como un depósito en su cuenta bancaria?

TE PUEDE INTERESAR

Nueva devolución del IGV a turistas impulsará el turismo y la formalidad
Fonavistas que están en listas de devolución pueden cobrar en cualquier momento
Sunat pone bajo la lupa 11 nuevos esquemas que se usarían para pagar menos impuestos
Congreso: proponen que universidades e institutos privados también paguen impuestos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.