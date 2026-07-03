El pasado 25 de junio se promulgó la ley Nº 32678, que modifica la ley de procedimiento de ejecución coactiva.
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José Carlos Reyes Leyva
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Quienes regularicen el pago de sus deudas tributarias, ante entidades públicas como la Sunat o las municipalidades, ahora podrán ver ‘liberadas’ sus cuentas bancarias embargadas en un menor plazo.

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