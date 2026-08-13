El senador Carlos Mesía Ramírez, de la bancada Fuerza Popular, fue elegido presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara Alta para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Además de Mesía, la comisión estará encabezada por Roger Astucuri, de la bancada Partido Cívico Obras, quien asumirá la vicepresidencia. En tanto, Katherine Ampuero, de Renovación Popular, ocupará el cargo de secretaria.

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La jornada se inició a las 3 de la tarde con la instalación de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, en la sala José Gálvez, ubicada en el edificio Mario Vargas Llosa, sede auxiliar del Congreso de la República.

El senador de Fuerza Popular fue elegido presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores tendrá entre sus ámbitos de trabajo los asuntos vinculados con la Constitución, las normas que regulan el funcionamiento del Congreso y las relaciones exteriores durante el periodo parlamentario 2026-2027.