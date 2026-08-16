De acuerdo a la autoridad edil, la transformación de la zona industrial de Independencia, definido por el cuadrante que forman la Panamericana Norte junto con las avenidas Naranjal, Túpac Amaru y Tomás Valle, ha convocado el ingreso de la inversión a este territorio, en la figura de actividades como servicios, gastronomía, entretenimiento, salud, educación y, sobre todo, proyectos inmobiliarios.

“La zona industrial tenía una zonificación de comercio metropolitano, pero se revisaron estos instrumentos de gestión y, finalmente, ha pasado a zona de densidad muy alta. Esto permite que se incremente la altura de los edificios, con construcciones de 24 pisos o 25 pisos, que a su vez permite el desarrollo inmobiliario”, explicó.

En ese contexto, Reynaga destacó proyectos como los impulsados por empresas inmobiliarias de la tallla de Albamar, Besco y Los Portales, que vienen sumando una cartera de alrededor de 1,700 departamentos en el distrito. Además, que otras iniciativas en fase de anteproyecto, en los siguientes años sumarían casi 1,000 unidades adicionales.

“A este momento, las compañías inmobiliarias han acumulado una inversión de más de S/ 300 millones en Independencia, donde la zona industrial juega un rol clave como espacio para la apertura a nuevos núcleos de desarrollo. Es decir, un área en el que años atrás se ubicaban fábricas, depósitos, almecenes y demás, hoy surge como un territorio de inversión en el que para los nuevos vecinos también existe oferta de educación, salud, comercio, entre otros negocios”, manifestó el alcalde.

En el 2024 se entregaron departamentos del proyecto de Albamar en Independencia. (Foto: Grupo Albamar)

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Industria se aleja y deja espacios

Las operaciones industriales apostadas en la zona fabril de Independencia, a lo largo de los años, han enfrentado diversas situaciones que han decantado en su renacimiento a través de otros core de negocio. Por ejemplo, tras el cese de sus funciones, la planta de ensamblaje de automóviles de Ford Motor Company se convirtió, en el 2002, en el centro comercial Megaplaza Independencia. Esta dinámica de reconversión de espacios prevalece, según Reynaga, apalancada en diversos operadores industriales que deciden migrar sus procesos a localidades como Ancón, Chancay o Huacho, donde hallan áreas de mayor tamaño y de menor precio por metro cuadrado (m2).

“El valor de los terrenos en Independencia han crecido considerablemente, en la zona industrial. Por ejemplo, en algunos casos, estamos hablando de áreas por m2 de más de US$ 3,500 dólares cuando antes costaban US$ 1,000 o US$ 1,500 por m2″, detalló el burgomaestre.

En general, Reynaga señaló que el distrito posee espacio para el ingreso de nuevos capitales, considerando la natural desocupación que ejecutan las empresas dentro de este territorio.

Potenciales corredores comerciales

La autoridad municipal indicó que luego de la consolidación de las avenidas Carlos Izaguirre, Alfredo Mendiola, Túpac Amaru y Tomás Valle como corredores comerciales, otras vías que también aspirarían a convertirse en ejes de nuevos negocios son las avenidas Chinchaysuyo (Tahuantinsuyo), Los Jazmines (El Ermitaño), Los Pinos y 16 de Marzo (La Unificada).

“En estos sitios mencionados hay oportunidad para todo tipo de comercio, desde servicios, alimentación, salud, educación y demás. Por mencionar un caso, hace unos meses, la Universidad Norbert Wiener inauguró su nuevo campus Lima Norte en el distrito de Independencia. Esta nueva sede hoy tiene cerca de 1,500 alumnos”, finalizó.

Universidad Norbert Wiener construyó recientemente campus en distrito de Lima Norte. (Foto: Redes sociales)