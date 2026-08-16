Independencia es uno de los distritos más importantes de la zona norte de Lima. (Foto: Municipalidad Distrital de Independencia)
Independencia es uno de los distritos más importantes de la zona norte de Lima. (Foto: Municipalidad Distrital de Independencia)
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Mayumi García
mailMayumi García

En los primeros seis meses del año, alrededor de 600 nuevos negocios obtuvieron la licencia de funcionamiento para su operación en el distrito de Independencia, situado en Lima Norte. Así, esta área en el que se alojan importantes capitales —como el de Parque Arauco a través de Megaplaza Independencia; Grupo San Pablo con Clínica Jesús del Norte y el Instituto San Pablo, entre otros— mantiene relevante oportunidad de desarrollo por medio de sectores que se encuentran en pleno crecimiento dentro de dicho distrito, según lo indicó su burgomaestre, Alfredo Reynaga.

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