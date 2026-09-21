El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la primera promoción de la Guardia Metropolitana estará en las calles en un plazo estimado de dos meses y confirmó que sus agentes realizarán sus labores portando armas de fuego.

Durante una actividad de supervisión de la capacitación de los integrantes de esta unidad, Reggiardo explicó que actualmente se desarrolla el proceso de adquisición de las armas y de obtención de las licencias individuales ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

“Me informa el gerente general que en dos meses se termina todo el proceso con Sucamec”, señaló el alcalde, quien aclaró que los trámites ya se encuentran en marcha.

“Estamos estimando que en dos meses, esta Guardia Metropolitana estará en las calles con toda la capacitación, con toda la preparación que le venimos brindando, que le seguimos otorgando, y que finalmente será en favor de brindar servicios eficientes y adecuados a toda la ciudadanía”, añadió.

Según Reggiardo, la Municipalidad de Lima continúa incorporando personal y mantiene un convenio con el Ejército para sumar a la Guardia Metropolitana a licenciados de las Fuerzas Armadas.

¿Cuál será la función de la Guardia Metropolitana?

El alcalde remarcó que la Guardia Metropolitana es un servicio de seguridad privada de Emape y que no reemplazará a la Policía Nacional ni asumirá sus funciones.

Su labor, explicó, estará vinculada a la prevención, vigilancia y protección de las vías, infraestructura y activos que se encuentran bajo responsabilidad de Emape.

Renzo Reggiardo supervisó la capacitación de la primera promoción de la Guardia Metropolitana de Lima. Foto: MML.

Reggiardo sostuvo que los agentes vienen recibiendo capacitación en derechos humanos, protocolos de actuación frente a incidentes delictivos y manejo de las herramientas con las que contarán, incluidas las armas de fuego.

“Estamos dando pasos concretos para que nuestra infraestructura esté mejor protegida. No queremos una seguridad basada únicamente en la presencia, queremos personal preparado, capacitado y evaluado permanentemente”, afirmó.

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Sobre el uso de las armas, el alcalde indicó que estas serán empleadas de acuerdo con los protocolos establecidos para cada situación. Mencionó escenarios de disuasión, protección y defensa, y señaló que la capacitación busca evitar excesos.

“Espero que no hayan excesos evidentemente, y si los hubiera tendremos que tomar las medidas correctivas” , manifestó.

Preparan ordenanza sobre armas ilegales

Reggiardo también adelantó que la Municipalidad de Lima trabaja en una ordenanza para enfrentar la proliferación de armas de fuego ilegales en Lima Metropolitana .

El alcalde señaló que la propuesta contemplaría inicialmente una amnistía y que, una vez concluido ese periodo, se establecerían medidas de mayor rigurosidad para quienes mantengan armas ilegales.

“Estamos evaluando aprobar una ordenanza que vaya por el lado de la amnistía, pero que al finalizar la amnistía tenga algunos aspectos de mayor rigurosidad respecto a quien tenga un arma ilegal”, indicó.

Reggiardo agregó que el proyecto de ordenanza estaba siendo afinado por sus colaboradores y que esperaba presentarlo y aprobarlo “en el menor tiempo posible”. Según explicó, la medida busca contribuir a reducir la circulación de armas de fuego que, en su opinión, está vinculada con la situación de inseguridad que enfrenta el país.

El anuncio se produjo luego de que el alcalde se refiriera a los recientes hechos de violencia registrados en el país y al asesinato de una candidata al gobierno regional de Áncash. Reggiardo calificó el hecho de “indignante” y sostuvo que las autoridades deben tomar medidas frente al avance de la delincuencia.

Finalmente, reiteró que la Guardia Metropolitana representa una herramienta que podrá ser fortalecida por la próxima administración municipal y destacó la preparación que reciben sus integrantes antes de iniciar operaciones.