En medio del debate sobre los riesgos que plantea el desarrollo de estas tecnologías, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso realizar una encuesta para buscar un nuevo nombre para la inteligencia artificial (IA).

“Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). ¿Cuál es el mejor nombre para esta ‘revolución’ en constante crecimiento?”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Trump justificó la iniciativa señalando que “muchas personas consideran que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elegante” y pidió a sus seguidores participar en el sondeo.

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Crece el debate sobre la seguridad de la IA

La propuesta del presidente estadounidense se produce una semana después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicara un ensayo en el que pidió “un ritmo más lento” para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad asociados al desarrollo de la IA.

A esta advertencia se sumaron otros líderes tecnológicos, entre ellos Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual entre ejecutivos de compañías rivales del sector.

Por otro lado, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, tomó distancia de las propuestas para coordinar una desaceleración en el desarrollo de esta tecnología.

En esa línea, el empresario sostuvo que cada compañía debe asumir la “responsabilidad” de garantizar que sus propios modelos de IA sean seguros.

Trump, por su parte, elevó el tono de sus críticas el lunes al denunciar que existe “una conspiración enfermiza” contra la IA y asegurar que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente de Estados Unidos.

“El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!”, escribió Trump en su red social.

Elaborado con información de EFE.