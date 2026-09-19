Trump propuso consultar a los ciudadanos cuál debería ser el nuevo nombre de la inteligencia artificial y puso sobre la mesa tres alternativas. Foto: EFE/ EPA/ Albert Pena.
Trump propuso consultar a los ciudadanos cuál debería ser el nuevo nombre de la inteligencia artificial y puso sobre la mesa tres alternativas. Foto: EFE/ EPA/ Albert Pena.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

“Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). ¿Cuál es el mejor nombre para esta ‘revolución’ en constante crecimiento?”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Trump justificó la iniciativa señalando que “muchas personas consideran que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elegante” y pidió a sus seguidores participar en el sondeo.

Crece el debate sobre la seguridad de la IA

publicara un ensayo en el que pidió “un ritmo más lento” para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad asociados al desarrollo de la IA.

, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual entre ejecutivos de compañías rivales del sector.

Trump, por su parte, elevó el tono de sus críticas el lunes al denunciar que existe “una conspiración enfermiza” contra la IA y asegurar que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente de Estados Unidos.

“El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!”, escribió Trump en su red social.

Elaborado con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Misiles y radares antidrones: el paquete de US$ 2,700 millones que EE.UU. vende a Ucrania
IA llevó a EE.UU. a preparar operativo contra buque chino por información errónea
Florida implementará cambios en licencias de conducir desde el 2027: qué cambia y para quiénes
Empresas y uso de IA: ¿qué sectores están menos preparados para enfrentar los riesgos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.