La aprobada ley HB 991 introducirá un nuevo cambio en las licencias de conducir de Florida desde el 2027, lo que genera incertidumbre sobre sus repercusiones a los conductores del estado. Para comprender su alcance de estas modificación y saber a quiénes están dirigidas, resulta necesario que leas este artículo informativo.

De qué se trata la ley HB 991

Es importante mencionar que, el pasado 1 de abril, el gobernador Ron DeSantis aprobó el proyecto de ley HB 991 , el cual pretende reforzar la verificación de ciudadanía estadounidense para registrarse y mantener como votante. Además, se modificará reglas para candidatos, identificación y administración electoral.

En ese sentido, los residentes de Florida que pretenden votar deberán acreditar que cuentan con la ciudadanía de EE. UU. con alguno de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento del país (original o copia certificada).

Pasaporte estadounidense vigente.

Certificado de naturalización emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Identificación vigente con foto emitida por el gobierno federal o estatal que indique ciudadanía.

DeSantis aprobó esta normativa el pasado 1 de abril, la cual está publicada en el Senado de Florida. (Foto: AFP)

Cómo esta nueva ley modificará las licencias de conducir en Florida

En la sección 29 de la ley HB 991 , se creó el Estatuto de Florida 322.034, el cual especifica los nuevos cambios que se aplicarán en las licencias de conducir en el estado mencionado desde el año siguiente.

Según lo señalado en la enmienda, desde el 1 de julio de 2027, las licencias de conducir y tarjetas de identificación de Florida tendrán que incluir el estatus de ciudadanía de la persona, cuando el sistema la registre como ciudadanía estadounidense .

Eso sí, la aparición de la ciudadanía en el documento se dará cuando el residente obtenga una identificación o licencia nueva, realice una renovación o pida un reemplazo por razones de pérdida, daño o copia nueva.

Desde la fecha indicada, las licencias de conducir deberán acreditar que la persona es ciudadana estadounidense. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se especifica que la regla solo menciona expresamente a solicitantes que figuren en el sistema como ciudadanos de Estados Unidos; por lo tanto, cualquier inmigrante sin estatus legal no podrá acceder a este distintivo.

También se debe tener en cuenta que, si una persona se convierte en ciudadana estadounidense y actualiza su estatus a tiempo, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados del estado deberá entregar dicho documento sin realizar un cobro.