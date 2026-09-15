El calendario aprobado por los votantes de Florida en 2020 llegará a su último tramo el miércoles 30 de septiembre de 2026, cuando el salario mínimo estatal pase a ser de US$15 por hora. El cambio se sentirá en empleos de restaurantes, hoteles, supermercados, comercios, limpieza, mantenimiento y atención al cliente, actividades con amplia presencia de trabajadores hispanos en Miami, Hialeah, Orlando, Tampa, Fort Lauderdale, West Palm Beach y Jacksonville. Para muchas familias, el ingreso adicional llegará en medio de gastos que siguen marcando el presupuesto del hogar, como el alquiler, la comida, la gasolina, el seguro del vehículo y los servicios básicos. No se trata de una norma reciente ni de una medida anunciada a última hora, sino del cierre de una ruta de incrementos que fue incorporada a la Constitución estatal tras las elecciones de 2020.

Desde esa fecha, quienes no reciben propinas deberán percibir al menos US$15 por cada hora trabajada. Para meseros, bartenders y otros empleados de hospitalidad que cumplan las condiciones legales, el pago directo mínimo del empleador será de US$11.98 por hora, más las propinas aplicables. Con este incremento termina la etapa de alzas automáticas de US$1 y comienza una transición hacia un mecanismo vinculado a la inflación.

Florida subirá su salario mínimo en todos los condados del estado, por lo que es importante que sus ciudadanos revisen los detalles (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SUBIRÁ EL SALARIO MÍNIMO EN FLORIDA?

La fecha clave es el miércoles 30 de septiembre de 2026. Ese día comenzará a regir el último incremento de US$1 por hora previsto en la enmienda constitucional conocida como Raising Florida’s Minimum Wage. Los votantes aprobaron esa iniciativa el 3 de noviembre de 2020.

La disposición estableció una ruta progresiva para pasar de US$10 por hora en 2021 a US$15 en 2026. Por esa razón, la actualización no requiere una nueva votación de la Legislatura de Florida ni la aprobación de una norma adicional.

Fecha de entrada en vigor Salario mínimo estatal por hora 30 de septiembre de 2022 US$11 30 de septiembre de 2023 US$12 30 de septiembre de 2024 US$13 30 de septiembre de 2025 US$14 30 de septiembre de 2026 US$15

La reforma constitucional ordenó aumentos de US$1 cada 30 de septiembre hasta alcanzar la tarifa de US$15 por hora en 2026.

¿CUÁL SERÁ EL NUEVO SALARIO MÍNIMO?

Las personas que no reciben propinas pasarán de US$14 a US$15 por hora.

En la práctica, esto significa US$1 adicional por cada hora registrada. Quien mantenga una jornada de 40 horas semanales durante 52 semanas podría obtener cerca de US$2,080 más al año antes de impuestos, si conserva la misma cantidad de horas durante ese período.

Jornada de trabajo Aumento semanal estimado Aumento anual estimado antes de impuestos 20 horas por semana US$20 US$1,040 30 horas por semana US$30 US$1,560 40 horas por semana US$40 US$2,080

Los cálculos reflejan únicamente la diferencia de US$1 por hora. No incluyen horas extra, bonificaciones, comisiones, propinas, cambios de turno ni descuentos aplicados a la nómina.

Para alguien que trabaja en retail, cocina, limpieza, cuidado de adultos mayores, almacenes o servicios turísticos, la modificación puede notarse en cada paycheck. En el sur de Florida, donde muchas familias combinan más de un empleo o dependen de ingresos por hora, será importante revisar la tarifa aplicada desde finales de septiembre.

¿CUÁNTO COBRARÁN LOS TRABAJADORES CON PROPINAS?

Los empleados que reciben propinas también estarán cubiertos por la actualización, aunque su esquema de pago funciona de otra manera.

Florida permite que los empleadores elegibles apliquen un crédito de hasta US$3.02 por hora en propinas para cumplir con el mínimo establecido por el estado. Desde el 30 de septiembre de 2026, el negocio podrá pagar una tarifa directa de US$11.98 por hora, siempre que los ingresos por propinas permitan alcanzar al menos US$15 por hora.

Tipo de trabajador Salario mínimo estatal Pago directo mínimo del empleador Trabajador sin propinas US$15 por hora US$15 por hora Trabajador con propinas elegible US$15 por hora US$11.98 por hora, más propinas

El empleador puede contabilizar hasta US$3.02 por hora en propinas para completar el mínimo exigido, siempre que se cumplan los requisitos legales.

La regla puede ser especialmente relevante para meseros, bartenders, personal de cafeterías, hoteles, bares y negocios turísticos de Miami Beach, Brickell, Wynwood, Key West, Orlando, Kissimmee, Fort Lauderdale o Clearwater.

Las propinas no eliminan el derecho a recibir la tarifa mínima. Si el pago directo y los ingresos por servicio no llegan al monto legal, la empresa debe cubrir la diferencia.

¿QUIÉNES SE BENEFICIARÁN DEL AUMENTO?

La actualización cubre a los empleados protegidos por la normativa estatal de salario mínimo. No se limita a una industria específica ni depende del tamaño de la compañía.

Entre quienes podrían recibir el ajuste se encuentran:

Personas que actualmente cobran US$14 por hora.

Empleados de tiendas, supermercados y comercios minoristas.

Personal de restaurantes, cafeterías, bares y hoteles.

Trabajadores de limpieza, mantenimiento y servicios.

Jóvenes que ingresan al mercado laboral con la tarifa base.

Empleados de negocios turísticos y de hospitalidad.

Personas que reciben propinas y están sujetas a las reglas estatales.

Trabajadores por hora en compañías que pagan el monto mínimo permitido.

Los empleadores deben aplicar la tarifa correspondiente a todas las horas trabajadas dentro de Florida, siempre que la persona esté cubierta por las normas federales y estatales aplicables.

En caso no lo sepas, el salario mínimo en Florida ascenderá a partir del 30 de septiembre (Foto: Pexels)

¿QUÉ REVISAR EN EL PAYCHECK?

La medida empieza a regir el 30 de septiembre. Por ello, conviene revisar el próximo comprobante de pago, sobre todo si el período de nómina abarca días laborados antes y después de la actualización.

Estos son algunos puntos que pueden verificarse:

La tarifa por hora que aparece en el recibo.

El total de horas registradas durante el período.

El pago de las horas trabajadas desde el 30 de septiembre.

El cálculo del pago directo y las propinas en empleos de hospitalidad.

Los descuentos aplicados a la nómina.

Los horarios, recibos, mensajes y registros personales de trabajo.

No todos verán el depósito actualizado el mismo día, porque cada compañía tiene su propio calendario de pago. Aun así, las horas laboradas desde el 30 de septiembre deben calcularse con la nueva tarifa que corresponda.

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS DE LLEGAR A US$15?

La actualización de septiembre de 2026 será el último aumento fijo de US$1 incluido en la enmienda aprobada en 2020. Después cambiará la fórmula. El primer cálculo basado en la inflación se realizará el 30 de septiembre de 2027, tomando como referencia la variación de precios registrada durante los 12 meses anteriores al 1 de septiembre de ese año. El monto resultante comenzará a regir el 1 de enero de 2028.

Período Cómo se determina el salario mínimo Hasta el 30 de septiembre de 2026 Aumentos fijos de US$1 establecidos por la enmienda Desde el 30 de septiembre de 2027 Ajuste anual según la inflación Fecha de cálculo y publicación 30 de septiembre de cada año Entrada en vigor de la nueva tarifa 1 de enero del año siguiente

La fórmula utiliza el Índice de Precios al Consumidor para trabajadores urbanos y empleados administrativos, conocido como CPI-W. Por ello, las futuras alzas dependerán de la inflación y ya no estarán definidas previamente en incrementos de un dólar.

¿POR QUÉ FLORIDA LLEGÓ A LOS US$15 POR HORA?

El origen de este proceso se encuentra en las elecciones de 2020. Ese año, los votantes aprobaron la Enmienda 2, que modificó la Constitución estatal para establecer un incremento gradual del mínimo salarial.

La iniciativa fijó el siguiente calendario:

US$10 por hora desde el 30 de septiembre de 2021.

Incrementos de US$1 por hora cada 30 de septiembre.

Llegada a US$15 por hora el 30 de septiembre de 2026.

Ajustes posteriores según la inflación, a partir del cálculo de septiembre de 2027.

El plan generó respaldo y cuestionamientos desde su aprobación. Sus defensores sostienen que una tarifa más alta ayuda a trabajadores con ingresos bajos a afrontar el costo de vida. Sus críticos advierten que el encarecimiento de la nómina puede afectar a pequeños negocios, restaurantes independientes y comercios con márgenes reducidos.

Para los hogares del estado, especialmente en zonas donde la vivienda se ha encarecido, la discusión seguirá centrada en el alcance real de ese ingreso frente a gastos como renta, comida, transporte, electricidad, cuidado infantil y seguros.

LOS TRABAJADORES TIENEN PROTECCIÓN ANTE INCUMPLIMIENTOS

La nueva cifra no solo modifica los avisos de empleo o los recibos de pago. La normativa de Florida prohíbe que un empleador tome represalias contra una persona por exigir el mínimo correspondiente, presentar una queja, informar sobre una posible infracción o ayudar a otro trabajador a ejercer sus derechos.

Si alguien considera que recibió un pago inferior al requerido, existe un procedimiento previo antes de presentar una demanda.

Debe enviar una notificación escrita al empleador. El documento debe indicar la tarifa aplicable, las fechas, las horas trabajadas y el monto que considera adeudado. La empresa tendrá 15 días calendario desde la recepción del aviso para pagar o resolver el reclamo. Si no existe una solución, el trabajador puede iniciar una acción civil para reclamar salarios pendientes, daños y honorarios legales, según corresponda.

Además, los empleadores deben colocar en un lugar visible un aviso sobre el salario mínimo de Florida en inglés y español.

Una importante cantidad de ciudadanos en Florida se beneficiarán con este ajuste (Foto: AFP)

FLORIDA TENDRÁ UN MÍNIMO SUPERIOR AL FEDERAL

Con la subida de septiembre, la diferencia entre la tarifa estatal y la federal será todavía más marcada.

El mínimo federal sigue establecido en US$7.25 por hora. Florida, en cambio, llegará a US$15 por hora para quienes no reciben propinas, por lo que su piso salarial será más del doble de la referencia nacional.

Tarifa aplicable desde el 30 de septiembre de 2026 Monto por hora Salario mínimo de Florida para trabajadores sin propinas US$15 Salario directo mínimo para trabajadores con propinas elegibles US$11.98 más propinas Salario mínimo federal US$7.25

En síntesis, Florida completará el 30 de septiembre de 2026 el plan de incrementos avalado por los votantes seis años antes. La nueva tarifa será de US$15 por hora para empleados sin propinas y de US$11.98 por hora más propinas para trabajadores elegibles bajo ese sistema.

La siguiente etapa comenzará en 2027, cuando el estado calcule el futuro ajuste conforme a la inflación. La cantidad que resulte de ese proceso entrará en vigor el 1 de enero de 2028.