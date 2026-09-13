Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y en qué canal transmiten el partido Club América vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y en qué canal transmiten el partido Club América vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

Club América y Cruz Azul estarán frente a frente este sábado 12 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc por la Fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como el partido es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Club América vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El partido Club América vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Club América vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Club América vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 12 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 11:15 pm                                 
  • Estados Unidos (CT): 10:15 pm
  • Estados Unidos (MT): 9:15 pm
  • Estados Unidos (PT): 8:15 pm
  • México (CDMX): 9:15 pm
  • España: 5:15 am del domingo 13 de septiembre
  • Puerto Rico: 11:15 pm         
  • Panamá: 10:15 pm                   
  • Costa Rica: 9:15 pm
  • República Dominicana: 11:15 pm
  • El Salvador: 9:15 pm
  • Guatemala: 9:15 pm
  • Honduras: 9:15 pm
  • Nicaragua: 9:15 pm
  • Argentina: 12:15 am del domingo 13 de septiembre
  • Brasil (Brasilia): 12:15 am del domingo 13 de septiembre
  • Uruguay: 12:15 am del domingo 13 de septiembre
  • Chile (Santiago): 11:15 pm
  • Paraguay: 12:15 am del domingo 13 de septiembre
  • Bolivia: 11:15 pm
  • Venezuela: 11:15 pm
  • Ecuador: 10:15 pm
  • Perú: 10:15 pm
  • Colombia: 10:15 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Club América vs. Cruz Azul?

Este sábado 12 de septiembre se podrá ver el juego Club América vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX
  • México: ViX México, Layvtime
  • Puerto Rico: ViX
Canal 5 y TUDN EN VIVO GRATIS — ver partido Club América vs. Cruz Azul por TV abierta | VIDEO
Cruz Azul vs. Club América se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del esperado Clásico Joven, partido que podrás seguir EN VIVO y ONLINE desde México a partir de las 9:15 p. m. (hora del centro). La transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta y gratis, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura del encuentro en sus plataformas y servicios habilitados; de esta manera, los aficionados podrán buscar la señal oficial para ver el duelo entre La Máquina y las Águilas en televisión, celular, computadora o Smart TV. (VIDEO de @ClubAmerica)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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