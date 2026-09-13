Club América y Cruz Azul estarán frente a frente este sábado 12 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc por la Fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como el partido es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Club América vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Club América vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Club América vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 12 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:15 pm

Estados Unidos (CT): 10:15 pm

Estados Unidos (MT): 9:15 pm

Estados Unidos (PT): 8:15 pm

México (CDMX): 9:15 pm

España: 5:15 am del domingo 13 de septiembre

Puerto Rico: 11:15 pm

Panamá: 10:15 pm

Costa Rica: 9:15 pm

República Dominicana: 11:15 pm

El Salvador: 9:15 pm

Guatemala: 9:15 pm

Honduras: 9:15 pm

Nicaragua: 9:15 pm

Argentina: 12:15 am del domingo 13 de septiembre

Brasil (Brasilia): 12:15 am del domingo 13 de septiembre

Uruguay: 12:15 am del domingo 13 de septiembre

Chile (Santiago): 11:15 pm

Paraguay: 12:15 am del domingo 13 de septiembre

Bolivia: 11:15 pm

Venezuela: 11:15 pm

Ecuador: 10:15 pm

Perú: 10:15 pm

Colombia: 10:15 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Club América vs. Cruz Azul?

Este sábado 12 de septiembre se podrá ver el juego Club América vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX

México: ViX México, Layvtime

Puerto Rico: ViX

Cruz Azul vs. Club América se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del esperado Clásico Joven, partido que podrás seguir EN VIVO y ONLINE desde México a partir de las 9:15 p. m. (hora del centro). La transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta y gratis, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura del encuentro en sus plataformas y servicios habilitados; de esta manera, los aficionados podrán buscar la señal oficial para ver el duelo entre La Máquina y las Águilas en televisión, celular, computadora o Smart TV. (VIDEO de @ClubAmerica)