CDMX (MÉXICO), 12/09/2026.- Cruz Azul y América protagonizan uno de los partidos más esperados de la Jornada 8 del Apertura 2026. Consulta todos los detalles para ver el encuentro en vivo por televisión y streaming. FOTO DE NOÉ YACTAYO
CDMX (MÉXICO), 12/09/2026.- Cruz Azul y América protagonizan uno de los partidos más esperados de la Jornada 8 del Apertura 2026. Consulta todos los detalles para ver el encuentro en vivo por televisión y streaming. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
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América y Cruz Azul se enfrentan este sábado 12 de septiembre en una nueva edición del Clásico Joven, uno de los partidos más esperados de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo se jugará desde las 21:15 horas del centro de México y contará con transmisión de Canal 5, TUDN y ViX Premium. La Máquina ejercerá la localía ante unas Águilas que llegan como líderes del campeonato y sin derrotas en el certamen.

América arriba a la octava fecha como líder del Apertura 2026 con 16 puntos. Las Águilas han conseguido cinco victorias y un empate, por lo que se mantienen invictas en el torneo pese a no haber disputado la Jornada 7 por su participación en la Leagues Cup. Cruz Azul, por su parte, llega con la necesidad de sumar para recortar distancia con los primeros lugares y aprovechar su condición de local.

El Clásico Joven representa una nueva prueba para ambos equipos en el campeonato. Mientras América buscará conservar su posición en la parte alta, La Máquina intentará dar un golpe ante el líder y mejorar su panorama en el torneo.

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs. Cruz Azul?

El América vs. Cruz Azul se disputará este sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX.

País o zona horariaHora del partido
México, CDMX y Centroamérica9:15 p.m.
Perú, Colombia y Ecuador10:15 p.m.
Estados Unidos, ET11:15 p.m.
Estados Unidos, CT10:15 p.m.
Estados Unidos, MT9:15 p.m.
Estados Unidos, PT8:15 p.m.
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay12:15 a.m. del domingo 13
España5:15 a.m. del domingo 13

¿Dónde ver América vs. Cruz Azul EN VIVO por la Liga MX 2026?

La transmisión en México estará disponible tanto por televisión abierta como por canales de paga y streaming.

PaísCanales de TVStreaming
MéxicoCanal 5 y TUDNViX Premium
Estados UnidosTUDN y UnivisionViX, según disponibilidad territorial

También se ha informado que Layvtime emitirá el encuentro mediante su canal de YouTube en México. La disponibilidad puede depender del país, los derechos de transmisión y el plan contratado con cada operador o plataforma.

Alineaciones probables del América vs. Cruz Azul por Liga MX

Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del inicio del encuentro. Estas son las formaciones probables que se manejan en la previa.

  • Cruz Azul: Kevin Mier; Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos; Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela; Luka Romero y Nicolás Ibáñez.
  • América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alan Cervantes, Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Isaías Violante y Henry Martín.

Pronóstico: ¿quién es favorito?

América parte como ligero favorito por su condición de líder y su invicto en el Apertura 2026. El conjunto azulcrema ha mostrado mayor regularidad durante las primeras fechas y llega al Clásico Joven con 16 puntos en la clasificación.

Cruz Azul tendrá la posibilidad de apoyarse en su condición de local para intentar equilibrar las diferencias que existen en la tabla. La Máquina necesita una actuación sólida para conseguir un resultado que le permita escalar posiciones.

El pronóstico apunta a un duelo equilibrado, aunque América tiene una ligera ventaja por los resultados que ha conseguido en el torneo.

Próximos partidos de América

Después de disputar el Clásico Joven, América tendrá tres encuentros consecutivos en el calendario del Apertura 2026:

FechaPartidoJornada
Sábado 19 de septiembreAmérica vs. GuadalajaraJornada 9
Domingo 27 de septiembreNecaxa vs. AméricaJornada 10
Sábado 10 de octubreAmérica vs. MonterreyJornada 11

El siguiente desafío de las Águilas será ante Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional, antes de visitar a Necaxa y recibir a Monterrey.

Próximos partidos de Cruz Azul

Cruz Azul afrontará tres compromisos después del duelo frente a América:

FechaPartidoJornada
Sábado 19 de septiembreMonterrey vs. Cruz AzulJornada 9
Sábado 26 de septiembreCruz Azul vs. TolucaJornada 10
Domingo 11 de octubrePumas UNAM vs. Cruz AzulJornada 11

La Máquina tendrá una seguidilla exigente después del Clásico Joven, con partidos frente a Monterrey, Toluca y Pumas.

Ficha del América vs. Cruz Azul

DatoInformación
PartidoAmérica vs. Cruz Azul
CompetenciaLiga MX Apertura 2026 – Jornada 8
FechaSábado 12 de septiembre de 2026
Hora21:15 horas del centro de México
SedeEstadio Banorte, Ciudad de México
TV en MéxicoCanal 5 y TUDN
Streaming en MéxicoViX Premium y Layvtime
TV en Estados UnidosTUDN y Univision
Hora en Estados Unidos11:15 p.m. ET / 8:15 p.m. PT
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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